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Вражеские мосты должны падать, а украинская армия наступать

Александр Кочетков

политический аналитик

8 октября 2022, 12:34

Если представить прекращение сопротивления Украины, то риск ядерного удара не станет меньше. Потому что фюрер стремится что-то доказать не нам, а США.

Взрыв на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту / https://t.me/SBUkr

Неизбежное произошло: крымский мост наконец взорвали. У херсонской группировки оккупантов наметились серьезные проблемы со снабжением. Браво спецслужбам, партизанам, подпольщикам или кто там совершил это правильное дело!

Но столь успешная акция, особенно, после подрыва "Северных потоков", гарантированно вызовет попытку ответа от недоимперии. В этой связи стоит внести ясность в высказывание президента Байдена, что сегодня риск применения ядерного оружия столь же высок, как во времена Карибского кризиса.

Прежде всего, надо отличать фактические и политические высказывания.

Фактическое — это о реальной готовности противостоящих сторон к применению ЯО. И базируется оно на данных разведки — технической (спутники и авиация) и агентурной.

А политическое высказывание — это эмоциональный посыл, призванный сформировать общественное мнение. И базируется оно на личной оценке выступающего.

Так вот, в фактическом смысле угроза ЯО за последнее время не стала больше, так как разведка не фиксирует каких-либо реальных приготовлений к атаке — ни приказов о повышении боеготовности, ни вывоза боеголовок из хранилищ.

Обращаясь к истории, замечу, что при Карибском кризисе ядерные силы СССР и США были приведены в предпоследний уровень готовности, выше которого только раскрутка гироскопов систем управления и ввод кодов на боевое применение.

На сегодня такого не наблюдается.

А в политическом смысле — да, риск весьма высок, так как имеем дело с престарелым маньяком, одержимом навязчивыми идеями. И чем явственнее становится перспектива поражения недоимперии в развязанной ею агрессивной войне, чем больше успехов ВСУ на боле боя, тем активнее рука кремлевского фюрерка тянется к красной кнопке.

Но парадокс в том, что если теоретически представить прекращение сопротивления Украины, то риск ЯО не станет меньше. Потому что фюрерок стремится что-то доказать не нам, а США. И вообще, он одним копытом уже в могиле и мечтает захватить с собой полмира.

Так что вражеские мосты должны падать, а украинская армия наступать. Только зримое и безусловное поражение в войне вызовет общественные потрясения в недоимперии с последующим ее распадом. А это и позволит лишить ее ЯО и тем самым реально обнулить риски ядерного апокалипсиса.

А вот зима действительно будет сложной.

Источник

ядерная угроза Александр Кочетков Крымский мост
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