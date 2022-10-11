Последствия прилета возле Университета Шевченко / Фото facebook.com/UA.National.Police

Определенные стандарты массовых ракетно-бомбовых ударов на современной войне создавали американцы в Ираке.

Там первоочередными целями таких ударов были аэродромы и средства ПВО и ПРО. Ну, и количество ежедневных ударов в несколько раз превышала то, что вымучили из себя рукожопые свинособаки.

По ракетно-бомбовых ударах у свинособак сразу же отпала бомбовая часть. Законы физики для российских самолетов в украинском небе работают немного иначе, и бомбардировщики, которые способны нести наиболее опасные и разрушительные бомбы не долетают достаточно далеко, чтобы наносить удары по крупным украинским городам.

Интенсивность обстрелов ракетами совсем не такая, как нужно для выполнения задач, которые они перед собой ставят.

И наконец самое интересное - рукожопые больше не ставят перед собой задачу подавить наши системы ПВО и ПРО. Потому что не могут найти - поскольку в отличие от них ВСУ мобильны, и оснащены теперь лучше (за исключением количества средств ПВО, чтобы гарантировать большую безопасность для большей части нашей территории).

Свинособачий замысел поражает дикарской примитивностью - выстрелить много в первой волне, чтобы ко второй мы не успели перезарядиться! Это как поднимать пехоту в атаку на пулеметы волна за волной, надеясь, что пулеметы перегреются и кто-то да и добежит. Кто-то из коллег посчитал, что цена сегодняшнего "мероприятия" - ежедневная выручка от нефти и газа.

Это можно было бы понять, если бы свинособаки попытались выявить первой волной размещения наших ПВО и ПРО, чтобы во второй нанести по ним удар. Но рукожопые не видят нас, а если видят, то не умеют достаточно быстро сориентироваться.

Враг публично расписался в неспособности воевать против ВСУ и в желании методами геноцида и терроризма наказать за это украинский народ.

Это должно в очередной раз подталкивать нас к переосмыслению задач, которые стоят перед нами в этой войне.

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