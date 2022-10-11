Свинособачий замысел поражает дикарской примитивностью - выстрелить много в первой волне, чтобы ко второй мы не успели перезарядиться!
Определенные стандарты массовых ракетно-бомбовых ударов на современной войне создавали американцы в Ираке.
Там первоочередными целями таких ударов были аэродромы и средства ПВО и ПРО. Ну, и количество ежедневных ударов в несколько раз превышала то, что вымучили из себя рукожопые свинособаки.
По ракетно-бомбовых ударах у свинособак сразу же отпала бомбовая часть. Законы физики для российских самолетов в украинском небе работают немного иначе, и бомбардировщики, которые способны нести наиболее опасные и разрушительные бомбы не долетают достаточно далеко, чтобы наносить удары по крупным украинским городам.
Интенсивность обстрелов ракетами совсем не такая, как нужно для выполнения задач, которые они перед собой ставят.
И наконец самое интересное - рукожопые больше не ставят перед собой задачу подавить наши системы ПВО и ПРО. Потому что не могут найти - поскольку в отличие от них ВСУ мобильны, и оснащены теперь лучше (за исключением количества средств ПВО, чтобы гарантировать большую безопасность для большей части нашей территории).
Свинособачий замысел поражает дикарской примитивностью - выстрелить много в первой волне, чтобы ко второй мы не успели перезарядиться! Это как поднимать пехоту в атаку на пулеметы волна за волной, надеясь, что пулеметы перегреются и кто-то да и добежит. Кто-то из коллег посчитал, что цена сегодняшнего "мероприятия" - ежедневная выручка от нефти и газа.
Это можно было бы понять, если бы свинособаки попытались выявить первой волной размещения наших ПВО и ПРО, чтобы во второй нанести по ним удар. Но рукожопые не видят нас, а если видят, то не умеют достаточно быстро сориентироваться.
Враг публично расписался в неспособности воевать против ВСУ и в желании методами геноцида и терроризма наказать за это украинский народ.
Это должно в очередной раз подталкивать нас к переосмыслению задач, которые стоят перед нами в этой войне.