Враг начал бояться: что нужно Украине для атак по РФ

Вскоре все шахэды будут носить бортовые станции РЭБ, научиться выполнять противовоздушные маневры.

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Атака дронов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На большой высоте шахеды можно сбить дронами-перехватчиками, и сотни шахедов уже сбили таким способом, но эффективность все равно мала, потому что не хватает операторов, радаров наведения, а из-за того, что постоянно во время налетов глушат gps (и другие спутниковые сигналы - прим. ред. сейчас "эксперты" мне укажут), то мобильные группы с перехватчиками не всегда могут эффективно использовать информацию о маршрутах шахедов, то есть, просто - не знают, куда ехать на перехват цели. Шахеды, прилетающие в условный Киев, должны каким-то образом скорректировать свой маршрут или получить прямое целеуказание, так как по инерционной системе наведения невозможно на дистанции сотни и тысячи километров точно попасть в цель. Поэтому на шахеды иногда устанавливают видеокамеры и через наш мобильный интернет пытаются получить изображение и управлять дроном - то же самое делается и с нашей стороны, поэтому противник постоянно у себя на болотах глушит мобильный интернет во время налетов украинских дронов. Но чаще всего шахэды просто ищут достоверные сигналы спутниковой навигации, для чего спускаются ниже, и тогда подставляются под огонь наших мобильных групп со стрелковым оружием.

Ремарка - вскоре все шахэды будут носить бортовые станции РЭБ, научиться выполнять противовоздушные маневры, а с переходом на реактивные двигатели вся наша распиаренная история с дронами-перехватчиками отправится на свалку истории, сумасшедшие деньги будут потрачены впустую, а надежной системы ПВО по-прежнему не будет. Единственный выход - создание своих ЗРК, о чем я уже неоднократно писал.

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Но вернемся к нашим беспилотникам-камикадзе. Как пробиться к москве и питеру, ведь они ждут? Надо уменьшать радиолокационную, тепловую, визуальную и звуковую заметность беспилотников-камикадзе. То есть, это должны быть совсем небольшие самолеты, построенные на основе стелс-технологий, без использования металла (почти) и карбона (вообще), с меньшими моторами, с меньшей боевой частью. За последний год именно такие малые дроны-камикадзе большой дальности смогли залететь в центр москвы, больше никто. И тут наши "эксперты" непременно скажут: а зачем нам такие беспилотники-камикадзе с боевой частью в несколько килограммов тротила, если они не могут как следует "ужахнуть" по москве? А давайте, скажут, нам 100 кг боевой части (хотя бы), и чтобы непременно были стелс-технологии!" - Дорогие наши "эксперты", обыватели и высокие руководители! Можно, конечно, сделать большой и относительно малозаметный самолет, ведь делают же бомбардировщики-невидимки В-2, но тогда и стоить он будет как В-2, а прилетев в москву все равно не сможет точно нанести удар по цели, потому что там глушится все - и спутники, и мобильный интернет. Так что от 100 кг взрывчатки мало будет толку. А вот недорогие, незаметные дроны, каждую ночь летающие на москву и питер, и надежно закрывающие аэропорты, заставляя дрожать от страха и обычных жителей болот, и самого царя (ведь неизвестно, где оно упадет) - это то, что нам нужно, чтобы враг начал бояться.

К сожалению, до сих пор у нас приоритет отдается дорогим - более 100 тыс. долларов - беспилотникам, неспособным преодолеть ПВО москвы и питера. У нас даже нет утвержденных МО технических заданий на небольшой и малозаметный дрон преодоления ПВО. Наряду со ставкой на дроны-перехватчики, а не на зенитно-ракетные комплексы - это два ошибочных решения, которые уже очень дорого обходятся Украине.

О персоне: Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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