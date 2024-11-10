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Впереди сложная игра: надо делать вид, что воспринимаешь план Трампа всерьез

Игорь Эйдман
10 ноября 2024, 18:47
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Это единственный шанс на продолжение (и, чем черт не шутит, на усиление) американской помощи Украине.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / facebook.com/DonaldTrump

Сейчас самое важное для Зеленского перевести ответственность за неизбежный провал утопического плана прекращения войны имени Трампа-Маска (см. предыдущий пост про "двух мудрецов") на Путина. И, наоборот, необходимо не дать Путину возможность обвинить Украину в провале "мирных усилий" Трампа. Патологические нарциссы Трамп и Маск должны обидеться на Путина, который очевидно не оценит их "гениальный" мирный план и вместо этого в очередной раз выкатит новый ультиматум.

Такая игра потребует от украинской дипломатии изощренного мастерства. Придется, наверное, "включить дурака" и делать вид, что воспринимаешь план Трампа всерьез, чтобы заставить именно Путина от него отказаться и фактически послать подальше американского президента. В этой ситуации нарцисс-Трамп, который возомнил себя чуть ли не посланцем бога на земле, может возмутиться и попытаться продемонстрировать свою крутизну, поставив Путина на место. По сути, это единственный шанс на продолжение (и, чем черт не шутит, на усиление) американской помощи Украине. И он вполне реален, если дипломатическая игра с Трампом будет очень искусной, учитывающей манию величия, обидчивость и злопамятность американского президента.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

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С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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