Возвращение в родную гавань: как Китай может отобрать у РФ Приморье и Забайкалье

Сталин тоже пытался дружить с Гитлером, как Путин с Си, но это ему не помогло / REUTERS

Как известно, слабость советской армии, продемонстрированная в Финской войне, стала важным аргументом для Гитлера при решении о вторжении в СССР. Теперь путинская армия ещё сильнее опозорилась в Украине. Уверен, что за этим пристально следят китайские товарищи.

Сталин тоже пытался дружить с Гитлером, как Путин с Си, но это ему не помогло. Китайцы психологически продолжают считать своими земли, отшедшие к России по кабальным договорам 19 века: Приморье, Забайкалье и т.д. В какой-то момент они могут решить, что пора вернуть утраченное, тем более, с военной точки зрения это будут несложно сделать.

Многомилионные современные китайские вооруженные силы в момент разметают проворовавшуюся российскую армию на ржавых консервных банках, которая, как показала война в Украине, умеет воевать только с мирным населением.

Сделать это будет даже проще, чем захватить Тайвань. Вторжение в него вызвало бы со стороны США мощные санкции, которые привели бы китайскую экономику к жестокому кризису, ведь она работает в значительной степени на американский рынок. Китайское вторжение в Россию, после ее агрессии против Украины, не вызовет никакого международного ответа. Агрессора никто защищать не будет, не будет санкций и кризиса.

Вы скажете - а как же российское ядерное оружие? Ситуация с ним не может быть иной, чем в целом в стране. То есть и там - полный бардак и показуха. Ракеты не взлетают, бомбы не взрываются, все может быть уничтожено прямо в шахтах или перехвачено. Китайцы могут не испугаться российского ядерного "бумажного тигра".

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Может быть это не слишком вероятно завтра, но послезавтра - почему бы и нет.