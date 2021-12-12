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Возможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и Украины

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

12 декабря 2021, 06:28

Если говорить о политических сценариях, то их есть четыре. Хотя мы можем говорить о двух базовых: война всех против всех, или же "молодой Лукашенко".

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Вероятнее всего, Зеленский пойдет на союз с одной из ФПГ / Фото Reuters

Основополагающие проблемы:

1. Идеологический кризис. После переговоров Байден-Путин и Байден-Зеленский стало окончательно понятно, что чем больше мы говорим о вступлении в НАТО или вступление в ЕС, как краткосрочную цель, тем больше мы загоняем себя в тупик. Наша задача на сегодня сохранить прозападный вектор цивилизационного выбора, строя свое сильное государство.

2. Разочарование в переменах. С первого пункта возникает второй глобальный вызов: мы не верим в возможность изменений. Мы хотим в это поверить, но не верим. И у нас нет ни одного лидера, которому мы готовы поверить, что он приведет нас к переменам. С одной стороны есть, так называемые, старые политики. С другой - Зеленский, которому не доверяет все больше людей, а с третьей появляются разнообразные "новые лица", которые говорят: "чуваки, вы задолбали" и на этом их конструктив завершается.

3. Моральный кризис гордости. На этом фоне общество боится подумать о том, что следующий год, с высокой долей вероятности, предполагает не просто переговоры о Донбассе или референдумах, а уступки россиянам. К сожалению, есть очень мало шансов, что в нынешней ситуации нам удастся заморозить нынешний статус-кво.

Собственно, если говорить о политических сценариях, то их четыре, хотя, с наибольшей долей вероятности мы можем говорить о двух базовых: война всех против всех, в которой побежденным окажется действующий президент, или же "молодой Лукашенко", когда президент сможет резко укрепиться, навязав свои правила игры.

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Итак, какие это сценарии?

Первый сценарий – "Идеальный шторм". Он предусматривает договоренности ключевых мировых игроков об Украине, но, увы, без нашего участия, в результате чего мы теряем поддержку от ключевых союзников. Параллельно происходит уменьшение цен на ключевые товары, мы традиционно экспортируем, внутренние протесты и противостояние власти с ключевыми ФПГ, контролирующих основные медиаресурсы. Как результат - в 2023 год Украина входит в состоянии глубокого кризиса.

Вероятность сценария крайне мала - не более 10%.

Второй сценарий - "война против всех". Условия его наступления схожи с предыдущим. Внешне-политическая ситуация складывается не в нашу пользу, мы не получаем достаточно необходимых для экономики ресурсов, в том числе финансовых, вынуждены идти на компромисс по Донбассу и получаем внутреннее противостояние, в котором Зеленский идет на союз с одной из ФПГ (финансово-промышленная группа, - ред.), но уже как младший партнер. Как результат получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским. Вероятность такого развития процессов достаточно велика-до 50-55%.

Третий сценарий – "Первые шаги, чтобы стать Лукашенко". Условия наступления сценария аналогичны предыдущему. Но внутри страны Зеленскому придется пойти на союз с одним или несколькими ФПГ, начать борьбу против "несогласных", захватив полный контроль над силовым блоком. Обязательным условием является проведение "популистских инициатив" и начало риторики "все, кто против нас – против перемен". В результате одержав победу, Зеленский начнет переформатирование власти. Вероятность наступления сценария (при условии его сильной привлекательности для окружения Зеленского) не более 30-40%.

И наконец последний сценарий - "отец нации". Ключевым условием наступления сценария является событие, которое станет потрясением для украинского общества. Или событие, которое с помощью СМИ можно представить таким. Это масштабное стихийное бедствие, проблемы техногенного характера или открытая агрессия со стороны России. Речь не идет о полноценном вторжении: достаточно резкого обострения на Донбассе.

Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины. И предоставить гарантии (обещания) дальнейшего увеличения объемов. Вероятность данного сценария крайне мала и не превышает 5%.

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Владимир Зеленский
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