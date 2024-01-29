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Возможно ли наступление на Киев 2.0?

Александр Коваленко
29 января 2024, 09:16
Возможно ли наступление на Киев 2.0 и какой россиянам для этого нужен ресурс?
Возможно ли наступление на Киев 2.0?
Пойдут ли россияне снова на Киев / Коллаж: Гларед, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, facebook.com/MinistryofDefence.UA

После бегства российских войск с севера Украины, ставшего результатом провального наступления на Киев в 2022 году, в сети регулярно появляется информация об угрозе повторения такого "похода". В большинстве случаев она не соответствуют действительности, поскольку в Беларуси не наблюдается формирования ударной группировки, способной повторить подобный сценарий. Но вот вопрос: а какой же российским оккупационным войскам нужен ресурс для такого прорыва и как минимум начала городских боев за Киев? Давайте разберемся.

Наступление – 2022

Сначала стоит вспомнить, какими силами и средствами россияне наступали на Киев в 2022 году с территории Беларуси.

Через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области с территории РБ во вторжении 24 февраля 2022 года принимали участие до 40 БТГр российских оккупационных войск, или в числовом эквиваленте - более 35 тысяч личного состава. С учетом резервов и тыловой части, оказывающей поддержку передовым подразделениям с территории Беларуси, общая численность группировки превышала 40 тысяч.

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При этом стоит отметить, что это были элитные и полностью, штатно укомплектованные подразделения, на подготовку и формирование которых ушли не просто годы, а десятилетие!

В составе этой группировки были 6-й танковый полк, 239 ТП, 37-я отдельная мотострелковая бригада, 64 ОМСБр, 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 31-я ОДШБр, 234-й ДШП, 45-я отдельная бригада сил специальных операций, 14-я ОБрССО ГУ ГШ ВС РФ и прочие подразделения.

Результатом такого прорыва стали колоссальные потери в живой силе и технике данной группировки, что вынудило ее очень быстро, буквально в течение месяца, покинуть захваченный плацдарм.

Следовательно ресурс РОВ для повторения наступления на Киев не просто ради имитации, а с целью добиться хоть какого-то эффекта (как минимум удержания территорий), нужен совсем другой – значительно больший.

Какой нужен ресурс РОВ?

Ориентировочно, чтобы иметь успех в направлении Киева, группировка российских оккупационных войск должна составлять до 120 тысяч личного состава. Это количество должно быть достаточным для оперирования в Черниговской и Киевской областях, охватывая их часть по трассам 2205 и Е-95, но не позволяющее полностью охватить обе области.

При этом данные подразделения должны быть полностью штатно комплектованы по технике для эффективного выполнения боевых задач, а именно иметь в распоряжении:

  • танки – 1 650;
  • ББМ – 4 950
  • ствольная артиллерия – 1 800;
  • РСЗО – 1 800.

Кроме того они должны иметь полное эшелонированное прикрытие ПВО по воздуху - как на марше, так и формируемое по мере продвижения, а также поддержку авиации с воздуха. Важной компонентой является обеспечение плотного и стабильного артиллерийского огня во время прорыва основных линий обороны, а именно – от 20 до 40 тысяч выстрелов в сутки только по этому направлению.

Именно такой потенциал должен быть у РОВ, чтобы попытаться прорвать оборону Сил обороны Украины и продвинуться к Киеву. Но для начала успешных боев в самом городе даже его будет недостаточно. А как скоро Россия сможет собрать такой ресурс?

Мобилизация

По состоянию на сегодняшний день у России нет лишних 120 тысяч военнослужащих, которые бы она могла себе позволить отправить на новое направление. Получить такой контингент она сможет только посредством мобилизации. При этом мобилизационный потенциал страны-агрессора, без стресса для системы, это 50-60 тысяч человек. Это предел. Когда в России в 2022 г. мобилизовали по 100 тысяч в месяц, система испытала жесточайший стресс и буквально трещала по швам.

В настоящее время ежемесячная мобилизация в РФ составляет 20, 25, и пиковые значения – 30 тысяч в месяц. Этого количества хватает чтобы компенсировать потери и постепенно наращивать людской ресурс в той или иной группе войск. Для РОВ сейчас особенно актуально наращивание группировки войск "Юг", оперирующей в Донецкой области, при пренебрежении остальными.

То есть, при сохранении нынешней интенсивности боев и компенсации потерь у России при более масштабной мобилизации будет возможность формировать подразделения общим количеством в 20-30 тысяч личного состава в месяц. Иными словами достижение планки в 120 тыс. может быть в течение 4 – 6 месяцев.

Но если подготовке этих подразделений будет уделяться хотя бы минимальное внимание и они будут проходить базовую подготовку, то последние мобилизованные в этой группе должны будут до полной готовности пройти курс подготовки 2-3 месяца. Затем слаживание.

Фактически если будут соблюдены все минимальные требования, на создание группировки в 120 тысяч л.с. может потребоваться от 7 месяцев до года.

Но все же, эти мобилизованные, но подготовленные, будут отнюдь не теми элитными головорезами, которых СОУ выбили с северного плацдарма в 2022 году.

Кроме того помимо личного состава возникает вопрос и с комплектацией техникой и не только.

Комплектация и поддержка

Выше я упомянул, что из себя представляет полная комплектация техникой ударной группировки в 120 тысяч. То есть, в течение 7 месяцев и до года, российский военно-промышленный комплекс должен будет передать армии РФ не только такое же количество танков, ББМ, артиллерии ствольной и реактивной, но при этом продолжать поставлять аналогичную технику в другие подразделения - для компенсации потерь.

Уже не единожды отмечалось, что у россиян острейший дефицит техники. Они не могут полноценно штатно комплектовать своим подразделения, а потому в некоторых из них комплектация составляет 30% от штатной. То есть, дефицит – 70%!

Может ли российский ВПК позволить себе в течение года поставить 1 650 танков или почти 5 тысяч ББМ новосозданным подразделениям, которые будут воевать в обозримом будущем, а не здесь и сейчас? Может, но только в ущерб поставок тем, которые находятся в зоне боевых действий и которые, разумеется, тут же начнут проседать из-за еще большей нехватки техники.

Не менее интересный вопрос относительно артиллерии. И вопрос даже не столько в количестве единиц, сколько в количестве выстрелов в сутки для прорыва обороны СОУ.

Сейчас РОВ делают в среднем 10 тысяч и 15 тысяч (пиковый показатель) выстрелов в сутки. Даже при поддержке КНДР и Ирана, российские оккупанты не могут выйти даже на треть того показателя, который они могли себе позволить в феврале-марте 2022 года – 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки!

Следовательно, достаточной поддержки от артиллерии не будет, а вместо быстрого прорыва обороны российские войска начнут топтаться между рубежами, неся потери.

Авиация в этом вопросе будет еще более бесполезной, поскольку ее применение в Киевской области, где одна из лучших не только в Украине, но и, возьму на себя ответственность заявить, в Европе эшелонированная ПВО, будет иметь возможность уничтожать российские самолеты даже до входа в воздушное пространство страны. Если, конечно, будет отдан приказ на такую ликвидацию россиян в небе Беларуси.

Выводы

Российское командование вынашивало, вынашивает и будет вынашивать планы по захвату Киева. Эта угроза будет сохраняться еще очень долгое время. Но в нынешних реалиях формирование полноценной ударной группировки для проведения такой операции для России просто неподъемная задача, не говоря уже об ежедневном ее снабжении и обеспечении всей необходимой номенклатурой.

Да, они могут пойти ва-банк и попытаться вторгнуться с севера, используя недоукомплектованные подразделения из необученных мобиков. Но это будет еще более худший для них результат, нежели в 2022-м, и с куда большими потерями. Причем потерями не только людскими и техническими, но и территориальными по другим плацдармам.

Поэтому в реалиях сегодняшнего дня прорыв и захват Киева российскими оккупационными войсками невозможен.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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война в Украине Александр Коваленко
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