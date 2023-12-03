Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?

Напомню, именно на тегеранской конференции в конце 1943 года было принято решение о стратегическом разгроме фашистской Германии.
Основные условия "Тегерана-43": открытие второго фронта и обязательства союзников не проводить сепаратные переговоры с Гитлером.
Именно на стратегический вопрос о возможности или невозможности проведения в интересах Украины "Тегерана-43" и должна была дать четкий ответ наша дипломатия.
И уже, исходя из этого, необходимо было принимать стратегические решения касательно войны и мира.
Вместо этого, сформировался колоссальный дисбаланс между заявленными целями и наличными ресурсами.
Давайте попробуем сформировать возможный баланс между целями и ресурсами.
Ведь со времен маневра македонской конницы под Гавгамелами, когда малая горсть побеждала огромную толпу, многое изменилось и войны выигрывают экономические потенциалы сторон.
Военный бюджет РФ на 2024 год - 120 млрд дол или 6% ВВП.
Без критических последствий для экономики Россия может увеличить его до 200 млрд дол или 10% ВВП.
Цель в виде выхода на границы 1991 года потребует от нас двукратного превышения расходов на войну над аналогичными затратами россиян в течение ближайших пяти лет.
То есть речь о 2 трлн дол.
Цель в виде стратегической обороны требует минимум 50% от потенциально возможных расходов россиян, то есть 500 млрд дол за пятилетку.
Наш внутренний ресурс расходов на войну составляет до 20 млрд дол в год или 100 млрд дол за пять лет.
Дефицит по первому уровню "цель/ресурсы" составляет 1,9 трлн за пять лет.
По второму уровню "цель/ресурсы" - дефицит 400 млрд.
Это и есть предмет переговоров с нашими союзниками, на что мы можем рассчитывать в этой войне: на 1,9 трлн дол, 400 млрд дол или на 40 млрд в течение лишь одного следующего года, а потом - все.
Потому что одно дело говорить, что "мы с Украиной до победы" и совсем другое - подписаться под конкретным пакетом финансовых обязательств как минимум на пять лет.
Возвращаясь к Тегерану-43 (прошла 28 ноября - 01 декабря 1943 года).
Эта союзническая конференция стала возможной лишь после успешных для СССР битв под Сталинградом и Курской дуги.
Была ли она возможной, если бы Красная армия не смогла тогда сломать хребет немецкой армии и завязла в позиционных боях?
История не знает сослагательного наклонения.
Тегеранская конференция кроме открытия второго фронта в Нормандии завершилась и обязательством участников не вести сепаратные переговоры с Германией в тайне друг от друга.
На сегодня, обязательство не вести переговоры с Россией взяла на себя лишь Украина.
Но нет ни одного документа, подписанного нашими союзниками, где бы фигурировали аналогичные обязательства США, ЕС, Британии.
А именно - не вести переговоры с РФ до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины и российские войска не выведены с наших территорий.
Принцип "ни слова об Украине без Украины" так и не зафиксирован ни в одном международном соглашении.
Пока все обязательства лишь на уровне личных обязов морального характера.
Но ушел Джонсон, уйдет Байден и Шольц.
И придет, например, Трамп. Будет ли он соблюдать личные обязательства Байдена?
Еще один вопрос к нашей дипломатии.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.