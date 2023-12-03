Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?

Наш внутренний ресурс расходов на войну составляет до 20 млрд дол в год или 100 млрд дол за пять лет.

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ВСУ, война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Напомню, именно на тегеранской конференции в конце 1943 года было принято решение о стратегическом разгроме фашистской Германии.

Основные условия "Тегерана-43": открытие второго фронта и обязательства союзников не проводить сепаратные переговоры с Гитлером.

Именно на стратегический вопрос о возможности или невозможности проведения в интересах Украины "Тегерана-43" и должна была дать четкий ответ наша дипломатия.

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И уже, исходя из этого, необходимо было принимать стратегические решения касательно войны и мира.

Вместо этого, сформировался колоссальный дисбаланс между заявленными целями и наличными ресурсами.

Давайте попробуем сформировать возможный баланс между целями и ресурсами.

Ведь со времен маневра македонской конницы под Гавгамелами, когда малая горсть побеждала огромную толпу, многое изменилось и войны выигрывают экономические потенциалы сторон.

Военный бюджет РФ на 2024 год - 120 млрд дол или 6% ВВП.

Без критических последствий для экономики Россия может увеличить его до 200 млрд дол или 10% ВВП.

Цель в виде выхода на границы 1991 года потребует от нас двукратного превышения расходов на войну над аналогичными затратами россиян в течение ближайших пяти лет.

То есть речь о 2 трлн дол.

Цель в виде стратегической обороны требует минимум 50% от потенциально возможных расходов россиян, то есть 500 млрд дол за пятилетку.

Наш внутренний ресурс расходов на войну составляет до 20 млрд дол в год или 100 млрд дол за пять лет.

Дефицит по первому уровню "цель/ресурсы" составляет 1,9 трлн за пять лет.

По второму уровню "цель/ресурсы" - дефицит 400 млрд.

Это и есть предмет переговоров с нашими союзниками, на что мы можем рассчитывать в этой войне: на 1,9 трлн дол, 400 млрд дол или на 40 млрд в течение лишь одного следующего года, а потом - все.

Потому что одно дело говорить, что "мы с Украиной до победы" и совсем другое - подписаться под конкретным пакетом финансовых обязательств как минимум на пять лет.

Возвращаясь к Тегерану-43 (прошла 28 ноября - 01 декабря 1943 года).

Эта союзническая конференция стала возможной лишь после успешных для СССР битв под Сталинградом и Курской дуги.

Была ли она возможной, если бы Красная армия не смогла тогда сломать хребет немецкой армии и завязла в позиционных боях?

История не знает сослагательного наклонения.

Тегеранская конференция кроме открытия второго фронта в Нормандии завершилась и обязательством участников не вести сепаратные переговоры с Германией в тайне друг от друга.

На сегодня, обязательство не вести переговоры с Россией взяла на себя лишь Украина.

Но нет ни одного документа, подписанного нашими союзниками, где бы фигурировали аналогичные обязательства США, ЕС, Британии.

А именно - не вести переговоры с РФ до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины и российские войска не выведены с наших территорий.

Принцип "ни слова об Украине без Украины" так и не зафиксирован ни в одном международном соглашении.

Пока все обязательства лишь на уровне личных обязов морального характера.

Но ушел Джонсон, уйдет Байден и Шольц.

И придет, например, Трамп. Будет ли он соблюдать личные обязательства Байдена?

Еще один вопрос к нашей дипломатии.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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