Возможен ли мир с Россией?

Это ключевой вопрос, вокруг которого должна строиться украинская стратегия завершения войны.

https://opinions.glavred.info/vozmozhen-li-mir-s-rossiey-10691939.html Ссылка скопирована

Путин определенно хотел бы вернуть Украину в "русский мир" / Коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru

Если Путин одержим "украинским вопросом", как Гитлер был одержим еврейским, то любые переговоры в любом формате могут носить лишь тактический характер. К примеру, чтобы выиграть время в надежде, что кремлевский упырь вот-вот сдохнет. И тогда откроется окно возможностей к длительному и длительному урегулированию наших взаимоотношений с Московией. При условии, что их новый царь и российские элиты признают за Украиной и украинцами основополагающее право на инаковость, то есть право не быть россиянами и самим определять свою судьбу. А также убедятся, что Украина, даже при всех нанесенных нам обидах, не является инструментом разрушения России в руках коварного Запада.

Есть вариант два, которым грезят некоторые украинские интеллектуалы. Коллапс российской государственности и распад России на несколько десятков самостоятельных государств. Такой себе римейк распада Австро-Венгерской "лоскутной" империи. Впрочем он опасен римейком русской революции, в который империю пересобрали большевики, превратив ее в государство, где террор стал основным методом государственного управления. Украине в ХХ веке такой эксперимент стоил несколько десятков миллионов жизней ее граждан. Но даже в случае окончательного распада России, где гарантии того, что вновь возникшие государства будут дружественными к Украине и выберут путь цивилизованного добрососедства? Коллапс иракской государственности принес немного хороших новостей для его соседей...

Впрочем, оба очерченные выше варианта завершения войны исходят из того, что Путин - иррациональный игрок, одержимый идеей завоевать всю Украину и превратить украинцев в малороссов. И что эта идея - крайне популярна в российском обществе. Возможно так оно и было четыре года назад. Пока россияне на практике не убедились, что им здесь не рады. И проблема для Кремля не в коррумпированной и ментально постсоветской украинской власти - проблема в украинцах, которые больше не хотят быть малороссами. А значит готовы убивать и умирать за право самим выбирать свою судьбу. Готовы наверняка гораздо больше среднестатистических европейцев.

видео дня

Как любит повторять Путин, "следует признать реалии на земле". А реалии таковы, что оккупация Украины требует на порядок больших сил и средств, чем сейчас имеют россияне. Чтобы впоследствии оккупировать весь Донбасс Москве наверняка хватит и 700 тыс. воинов при условии, что они и в дальнейшем будут переигрывать Украину в системности и длинной воле. Но такого контингента явно совсем мало, чтобы даже взять Запорожье. Из чего я делаю вывод, что Путин безусловно хотел бы вернуть Украину в "русский мир", но он точно не одержим этой идеей. В противном случае он бы давно объявил всеобщую мобилизацию, уничтожил мосты через Днепр, целился бы ракетами по правительственному кварталу.

Пока же он воюет в парадигме, которая имеет целью не завоевать Украину, а убедить украинские элиты, что с Россией лучше дружить, чем враждовать. Что Запад не в состоянии защитить Украину от российской агрессии. Что Киев должен учитывать "законные" интересы Москвы.

Может ли такая "платформа" быть основой для переговоров о прекращении активных боевых действий? Как по мне, да, но в "украинском переводе" российских требований, а именно:

главное: Украина не будет ни "Антироссией", ни Малороссией;

- прекращение активных боевых действий возможно только по линии фронта; вне этого речь может идти только об адекватном и пропорциональном обмене небольшими территориями для ее выравнивания.

- мы готовы сосредоточиться на развитии украинского мира, а не на зачистке остатков "русского мира" в Украине; УПЦ и русский язык не будут преследоваться в Украине, но никаких преференций для них не будет; в конце концов право на свободу вероисповедания и использование русского закреплены в Конституции Украины; как правовое государство Украина обязуется выполнять предписания собственной Конституции;

- никаких ограничений численности Сил обороны Украины или возможностей нашего ВПК, поскольку именно они

являются самыми действенными гарантиями нашей безопасности и суверенитета;

-Украина готова отказаться добиваться вступления в НАТО как стратегической цели, сосредоточившись на двусторонних соглашениях по безопасности с партнерами;

- юридическое признание (временно) оккупированных территорий частью РФ для Украины неприемлемо, в то же время мы готовы зафиксировать в рамках мирного договора отказ от намерения вернуть их вооруженным путем (поживем - увидим);

- Россия не имеет и никогда не будет иметь права вето во внутриукраинских вопросах.

Если для России эти условия неприемлемы, мы готовы продолжать войну до тех пор, пока Россия не надорвется в Украине. Потому что - и я в этом уверен - война за хутора и посадки, которая ежегодно стоит миллиарды долларов, убивает сотни тысяч россиян и российскую экономику и превращает Московию в китайского вассала, - точно не то, о чем мечтают в Кремле.

Я не уверен, что с Путиным можно договориться о мире. Но попробовать точно стоит. Как минимум это пошлет правильный сигнал украинскому обществу: власть - не одержима войной и трезво оценивает "реалии на земле". Но мир, который действительно очень нужен Украине, не может быть получен любой ценой. Если путин пренебрегает голосом разума и предпочитает воевать до победного конца, мы должны быть готовы выстоять до НАШЕЙ победы.

Источник

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред