Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Возможен ли мир с Россией?

Геннадий Друзенко
23 августа 2025, 06:19
94
Это ключевой вопрос, вокруг которого должна строиться украинская стратегия завершения войны.
Путин, Путин в форме
Путин определенно хотел бы вернуть Украину в "русский мир" / Коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru

Если Путин одержим "украинским вопросом", как Гитлер был одержим еврейским, то любые переговоры в любом формате могут носить лишь тактический характер. К примеру, чтобы выиграть время в надежде, что кремлевский упырь вот-вот сдохнет. И тогда откроется окно возможностей к длительному и длительному урегулированию наших взаимоотношений с Московией. При условии, что их новый царь и российские элиты признают за Украиной и украинцами основополагающее право на инаковость, то есть право не быть россиянами и самим определять свою судьбу. А также убедятся, что Украина, даже при всех нанесенных нам обидах, не является инструментом разрушения России в руках коварного Запада.

Есть вариант два, которым грезят некоторые украинские интеллектуалы. Коллапс российской государственности и распад России на несколько десятков самостоятельных государств. Такой себе римейк распада Австро-Венгерской "лоскутной" империи. Впрочем он опасен римейком русской революции, в который империю пересобрали большевики, превратив ее в государство, где террор стал основным методом государственного управления. Украине в ХХ веке такой эксперимент стоил несколько десятков миллионов жизней ее граждан. Но даже в случае окончательного распада России, где гарантии того, что вновь возникшие государства будут дружественными к Украине и выберут путь цивилизованного добрососедства? Коллапс иракской государственности принес немного хороших новостей для его соседей...

Впрочем, оба очерченные выше варианта завершения войны исходят из того, что Путин - иррациональный игрок, одержимый идеей завоевать всю Украину и превратить украинцев в малороссов. И что эта идея - крайне популярна в российском обществе. Возможно так оно и было четыре года назад. Пока россияне на практике не убедились, что им здесь не рады. И проблема для Кремля не в коррумпированной и ментально постсоветской украинской власти - проблема в украинцах, которые больше не хотят быть малороссами. А значит готовы убивать и умирать за право самим выбирать свою судьбу. Готовы наверняка гораздо больше среднестатистических европейцев.

видео дня

Как любит повторять Путин, "следует признать реалии на земле". А реалии таковы, что оккупация Украины требует на порядок больших сил и средств, чем сейчас имеют россияне. Чтобы впоследствии оккупировать весь Донбасс Москве наверняка хватит и 700 тыс. воинов при условии, что они и в дальнейшем будут переигрывать Украину в системности и длинной воле. Но такого контингента явно совсем мало, чтобы даже взять Запорожье. Из чего я делаю вывод, что Путин безусловно хотел бы вернуть Украину в "русский мир", но он точно не одержим этой идеей. В противном случае он бы давно объявил всеобщую мобилизацию, уничтожил мосты через Днепр, целился бы ракетами по правительственному кварталу.

Пока же он воюет в парадигме, которая имеет целью не завоевать Украину, а убедить украинские элиты, что с Россией лучше дружить, чем враждовать. Что Запад не в состоянии защитить Украину от российской агрессии. Что Киев должен учитывать "законные" интересы Москвы.

Может ли такая "платформа" быть основой для переговоров о прекращении активных боевых действий? Как по мне, да, но в "украинском переводе" российских требований, а именно:

главное: Украина не будет ни "Антироссией", ни Малороссией;

- прекращение активных боевых действий возможно только по линии фронта; вне этого речь может идти только об адекватном и пропорциональном обмене небольшими территориями для ее выравнивания.

- мы готовы сосредоточиться на развитии украинского мира, а не на зачистке остатков "русского мира" в Украине; УПЦ и русский язык не будут преследоваться в Украине, но никаких преференций для них не будет; в конце концов право на свободу вероисповедания и использование русского закреплены в Конституции Украины; как правовое государство Украина обязуется выполнять предписания собственной Конституции;

- никаких ограничений численности Сил обороны Украины или возможностей нашего ВПК, поскольку именно они

являются самыми действенными гарантиями нашей безопасности и суверенитета;

-Украина готова отказаться добиваться вступления в НАТО как стратегической цели, сосредоточившись на двусторонних соглашениях по безопасности с партнерами;

- юридическое признание (временно) оккупированных территорий частью РФ для Украины неприемлемо, в то же время мы готовы зафиксировать в рамках мирного договора отказ от намерения вернуть их вооруженным путем (поживем - увидим);

- Россия не имеет и никогда не будет иметь права вето во внутриукраинских вопросах.

Если для России эти условия неприемлемы, мы готовы продолжать войну до тех пор, пока Россия не надорвется в Украине. Потому что - и я в этом уверен - война за хутора и посадки, которая ежегодно стоит миллиарды долларов, убивает сотни тысяч россиян и российскую экономику и превращает Московию в китайского вассала, - точно не то, о чем мечтают в Кремле.

Я не уверен, что с Путиным можно договориться о мире. Но попробовать точно стоит. Как минимум это пошлет правильный сигнал украинскому обществу: власть - не одержима войной и трезво оценивает "реалии на земле". Но мир, который действительно очень нужен Украине, не может быть получен любой ценой. Если путин пренебрегает голосом разума и предпочитает воевать до победного конца, мы должны быть готовы выстоять до НАШЕЙ победы.

Источник

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Геннадий Друзенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

00:50Война
Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

00:13Мир
Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"

Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"

22:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

Последние новости

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

00:50

РФ накопила ракет и дронов: враг готовится к новым массированным атакам

Реклама
00:13

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

00:08

Напасть: с Киркоровым случилась новая бедаВидео

22 августа, пятница
23:23

Ведущие телемарафона "Единые Новости" снялись в трогательном ролике

22:28

Украина на грани серьезного дефицита: названы причины скачка цен на хлеб

22:16

Трамп разозлился из-за действий Путина: "Я приму очень важное решение"Видео

21:58

Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает

21:37

У Киева появился важный аргумент: экс-глава МИД раскрыл сценарий окончания войныВидео

21:30

Не только картофель - из чего на самом деле в Украине делают чипсыВидео

21:14

Переговоры США-Китай: готова ли Украина к ним?мнение

21:05

Тайна прозрачности: почему стекло пропускает свет

20:33

Более 70 лет назад карту Украины перекроили: как появилась самая молодая область

Реклама
20:29

США могут с воздуха прикрыть коалицию: СМИ о выработке гарантий для Украины

19:58

Впервые за много лет: Ани Лорак кардинально сменила прическу и стала блондинкой

19:45

Влупит +9, будут лить грозовые дожди с градом: к Украине приближается мощный шторм

19:41

История и современность шиболетов: как слово становится оружием

19:28

Рис получится идеально рассыпчатым: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:27

"Мне совершенно плевать": Лолита решилась на радикальные меры в отношении дочки

19:10

Когда Путин встретится с Зеленским?мнение

18:38

В Украине "мясо для бедных" стало роскошью - цены сравнялись с олениной

18:33

Отказ Трамп от участия в переговорах: СМИ узнали об уязвимой позиции Киева

18:24

5 интересных фактов об английском языке: что стоит знать новичкам

18:21

Путинист Киркоров слил всю правду о себе предательнице Лорак - детали

18:02

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

17:37

Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

17:36

Иван Гелюх: DRI привлекла €60 млн "зеленого" кредита актуально

17:27

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

17:24

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

17:07

Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

16:39

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

16:28

Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в УкраинеВидео

Реклама
15:49

Почему котам нельзя подстригать усы: для чего они нужны на самом деле

15:48

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

15:34

Не хватает денег: муж Тодоренко пожаловался на их брак

15:26

Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

15:15

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:13

Может ли водитель повернуть направо: запутанный тест по ПДД под силу не всемВидео

15:09

Влияет даже положение руки: как улучшить качество мобильной связи за минутуВидео

14:44

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:19

В РФ скончался популярный певец, автор известных хитовВидео

14:12

ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять