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Возгорания в Пскове не на шутку взбудоражили россиян

Александр Коваленко
30 августа 2023, 19:10
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Что же, нам как-то плевать, что пишут и что говорят российские пропагандисты. Главное - это результат.
Взрывы в Пскове
Взрывы в Пскове / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Уже сейчас российские пропагандисты задействовали свои "турецкие источники" и "турецких экспертов", которые распространяют фейк, что инцидент на аэродроме в Пскове стал следствием проникновения БПЛА из Эстонии.

Данным нарративом россияне пытаются оправдать полную недееспособность своей ПВО. Ведь если они обвинят в этом налёте, например, Украину, то, что же это получается? Группа БПЛА свободно преодолела 700 км воздушного пространства россии и уничтожила самолёты стоимостью сотни миллионов долларов на важном военном объекте?

Кроме того, нарратив с обвинением Эстонии позволит этот удар замять - мол, это так НАТО нас провоцирует, но не поддадимся на провокацию!

видео дня

Что же, нам как-то плевать, что пишут и что говорят российские пропагандисты. Главное - это результат. А результат очередного головотяпства более чем замечательный.

Сегодня ночью, как и многие украинцы за последние полтора года, я проснулся от сигнала воздушной тревоги и под раскаты работающей ПВО. Как бы это цинично не звучало, но это серая, будничная обыденность тыла. Но этой ночью, на редкость, мне было интересно не спать.

Ведь и вправду, за последние полтора года редко когда вместе с тобой, одновременно, не спал Псков, не спала Брянская, Орловская, Калужская, Тульская и Московская области. География не спящих российских городов и областей расширяется.

И да.

Мы ещё всерьёз ничего не начинали. Тем более, что - это не мы.

Ракетный удар по Украине в ночь на 30 августа...

Этой ночью российские оккупанты осуществили, пожалуй, один из наиболее сильных комплексных ударов по Украине за последнее время, используя для этого как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе Shahed-136.

Согласно номенклатуре, было использовано:

  • 8 КРМБ "Калибр" - все сбиты
  • 28 Х-101/555 - все сбиты
  • 16 Shahed-136 - 15 сбиты

Итого 36 крылатых ракет и 16 дронов. Суммарно - 52 воздушные цели, 51 из которых были сбиты.

Какие выводы мы можем сделать из этого налёта?

Во-первых, хорошо, что он таки имел место...

Конечно, сейчас многие могут накинуться с критикой, что ты такое говоришь, погибли люди, пострадали жилые дома. Но, давайте без эмоций, а сухо по факту. Буквально на днях я отмечал, что только по отсутствию, либо наличию ракетных ударов, можно будет судить, готовят ли россияне террор на зиму или нет.

Для этого я приводил пример производства и накопления БК ракет Х-101/555. В сутки оккупанты могут производить в среднем 2 ракеты Х-101/555. С учётом их обстрелов за август, они применяют сейчас для этого ограниченный боекомплект, соответствующий производству в перерывах между обстрелами.

Привожу статистику:

26 июля: 36/33 – Х-101/555

6 августа: 20/13 Х-101/555 (10 дней - произведено максимум 20 ракет)

15 августа: 20/16 – Х-101/555 (9 дней = 20 ракет)

27 августа: 4/4 – Х-101/555 (экспериментальный пуск)

30 августа: 28/28 – Х-101/555 (15 дней = 32 ракеты)

Периодичность пусков соответствует произведённому за этот период БК.

С другой стороны, это не отменяет нахождение на складах ракет, которые восстанавливаются посредством ремонтных работ, либо используются исключительно как фальш-цели. Но, вернёмся к вопросу о том, что лучше, что этот пуск был, чем, если бы его не было.

Если бы пуска этого не было, то можно было бы говорить о накоплении оккупантами БК. То есть, начиная с 15 августа, если бы не было пусков Х-101/555, то к 15 сентября у них бы был БК - 60 ракет, а к 15 октября около 120. На 15 ноября это бы уже было 180 новых Х-101/555.

А теперь вопрос. Какова вероятность прорыва ПВО, когда используется, например, 3 дня подряд по 60 авиационных ракет Х-101/555, комбинировано с КРМБ "Калибр" и десятками Shahed-136.

Поэтому, сегодняшний налёт показал и то, что как минимум по состоянию на сегодня они не накапливают БК.

Украинские силы ПВО - лучшие в мире!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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