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Воздушный бой в ночь на Рождество

Александр Коваленко
25 декабря 2023, 19:10
Декабрь становится весьма горячим месяцем по потерям российской авиации.
Воздушный бой в ночь на Рождество
Российский Су / Коллаж: Главред, фото: Википедия

В ночь на 25 декабря российские оккупанты, как это и свойственно аморальным отбросам, маниакального склада ума, задействовали по территории Украины как дроны-камикадзе Shahed-136, так и ракетные удары посредством тактической авиации.

РОВ применили 31 дрон-камикадзе, из которых 28 были сбиты.

Оккупанты запустили Shahed-136 около 18:00, применив за всё время атаки в общей сложности 6 групп. Атака продолжалась более 6 часов, а преодолённое дронами расстояние составило около 900 км.

видео дня

На себя обращает внимание, что запущенная последняя 6-я "группа" была в количестве 1 дрона.

Тактическая авиация применяла ракеты Х-59 и противорадиолокационную Х-31П. Ракеты были сбиты, а так же был сбит российский истребитель Су-30СМ. Кроме того, подтвердилось уничтожение ещё одного фронтового бомбардировщика Су-34.

Таким образом, декабрь становится весьма горячим месяцем по потерям российской авиации.

Напомню, что на 5 декабря был уничтожен Су-24М. В ночь на 17 декабря был осуществлён налёт неких НЛО на аэродром в Морозовске, результатом которого стало повреждением минимум 2-х фронтовых бомбардировщиков Су-34. 22 декабря было уничтожено три Су-34, а с 24 на 25 декабря ещё 1 Су-34 и Су-30СМ.

И это без учёта того, что россияне на 17 декабря сбили свой же штурмовик Су-25.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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