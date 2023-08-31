Войну надо прекращать: есть один вариант для РФ

Сегодня в Пскове опять было громко, и в Брянске было громко. И чем дальше, тем будет громче и громче.

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Война в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Если не из каждого утюга, то через утюг, что мол Псков атаковали не с территории Украины, а территории Эстонии, то бишь НАТО.

Давайте спрячем кривые улыбки и спросим себя - а это хорошо или плохо? И подумал я, что это хорошо.

Хорошо, что об этом говорят, ну а если правда с территории НАТО (не разочаровывайте меня, ведь есть хоть какой-то минимальный, теоретический шанс), то это же просто праздник какой-то.

видео дня

Кстати, сегодня в Пскове опять было громко, и в Брянске было громко. И чем дальше, тем будет громче и громче.

Войну надо прекращать. Прекратить войну очень просто - убрать войска РФ со всей международно признанной территории Украины, согласиться на выплаты репараций и выдачу военных преступников.

Других вариантов нет, ведь все знают - Россия не может проиграть. Вот я и описал вариант, когда Россия не проигрывает и даже выигрывает.

Верим в ВСУ и Слава Украине!

Кто такой Гела Васадзе? Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.

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