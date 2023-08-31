Войну надо прекращать: есть один вариант для РФ

Если не из каждого утюга, то через утюг, что мол Псков атаковали не с территории Украины, а территории Эстонии, то бишь НАТО.
Давайте спрячем кривые улыбки и спросим себя - а это хорошо или плохо? И подумал я, что это хорошо.
Хорошо, что об этом говорят, ну а если правда с территории НАТО (не разочаровывайте меня, ведь есть хоть какой-то минимальный, теоретический шанс), то это же просто праздник какой-то.
Кстати, сегодня в Пскове опять было громко, и в Брянске было громко. И чем дальше, тем будет громче и громче.
Войну надо прекращать. Прекратить войну очень просто - убрать войска РФ со всей международно признанной территории Украины, согласиться на выплаты репараций и выдачу военных преступников.
Других вариантов нет, ведь все знают - Россия не может проиграть. Вот я и описал вариант, когда Россия не проигрывает и даже выигрывает.
Верим в ВСУ и Слава Украине!
Кто такой Гела Васадзе?
Гела Васадзе родился 27 сентября 1968 года в городе Одесса. Закончил Казанский Государственный Университет, магистр социально - политических наук. Активный участник "революции роз" в АР Аджария. В различное время работал в структурах неправительственного и коммерческого сектора, а также в системе исполнительной власти.