Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителен

Виктор Андрусив
9 января 2026, 18:19
59
Ставка Путина только на одно, что мы согласимся на сделку как можно скорее.
Путин, Уиткофф, Кушнер, переговоры в Москве
Прогноз на следующий год для Путина тоже неутешительный / kremlin.ru

Итоги 2025 года для Путина точно не радостные. Как бы ему ни хотелось показывать победы и успехи, он лепит их из дерьма и палок. А из реальных достижений – Часов Яр, Мирноград, Покровск, Северск, незначительное продвижение в Запорожской и Днепровской областях. Цена за эти успехи составила: около 400 тысяч убитых и раненых, около 200 млрд долл (примерно на 20% больше, чем планировалось), 160 поврежденных объектов нефтяной инфраструктуры.

Особенно плохие данные российской экономики, которая за 2025 год выросла около 1% (здесь еще ждем окончательных данных). Также в 2025 году замедлилась военная промышленность, российская нефть к концу года упала до 35 долл. за баррель. Последние санкции Трампа и наши удары по НПЗ уменьшили доходы от нефти в 2025 году на 25% по сравнению с 2024 годом.

Прогноз на следующий год для Путина тоже неутешительный: рост экономики - 0,8-1%, инфляция около 9%. Ключевой фактор – цена на нефть в бюджете РФ заложена на уровне 59 долларов, тогда как марка Brent прогнозируется на уровне 55 долларов. Это означает, что даже без дополнительных санкций и наших ударов, реальная цена на российскую нефть будет около 40-45 долларов. А будет и то, и другое. Да, россияне уменьшили доходы от нефти в бюджет до 20%. Но это манипуляция. Нефть и газ составляют более 50% валютных доходов от экспорта и имеют значительную мультипликацию на российскую экономику. Поэтому, так или иначе, цена на нефть будет определять около 40% доходов российского бюджета. Учитывая рост налогов в РФ с 2026 года для бизнеса, это еще больше будет стимулировать рост цен и уменьшение доходов населения.

видео дня

В 2026 году могут добавиться еще два плохих фактора для Путина: Венесуэла и Иран. Если операция по похищению Мадуро закончится победой оппозиции или либерализацией власти страны, то Россия окажется в очень сложной перспективе. Венесуэльская нефть не быстро попадет на рынок, минимум 2-3 года. Но сам факт, что на рынок нефти выйдет страна номер 1 в мире по запасам, означает очень низкую цену в будущем. Путин делает ставку на то, что после завершения войны в Украине он сможет снова получать сверхприбыли от нефти и компенсировать расходы, которые составляют около 550 млрд долл. И сюда еще стоит добавить армию стоимостью 700 млрд долл., которую мы разгромили в 2022-2023 гг. То есть ему нужно заработать около 1 трлн долл. и 5-10 лет на восстановление. Что станет невозможно при низкой цене на нефть. По Ирану я прогнозирую снос режима аятолл, что будет значительным геополитическим потрясением. Положительным для нас.

Фактически, мы можем утверждать, что российская экономика вошла в стагфляцию и начинает все больше напоминать вторую половину 80-х Советского Союза. Хотя это не означает, что Путин не сможет воевать, это означает, что Путин должен подумать о последствиях войны в перспективе 3-5 лет. А именно он может выйти из этой войны в экономический крах и развал. Поэтому я считаю, что он готов к соглашению, на тех условиях, что мы выйдем из Донбасса. Однако, по мере ухудшения ситуации с санкциями и ударами по НПЗ, он может начать искать компромиссные решения на тему, как должен выглядеть этот выход, и сам процесс соглашения. Об этом подробнее в блоке "Соглашение".

В общем, ставка Путина только на одно, что мы согласимся на соглашение как можно скорее. Он стремится сделать блэкаут и считает, что наш фронт на грани коллапса, поэтому уверен, что мы пойдем на соглашение на его условиях. К сожалению, надо сказать, что здесь он очень близок к реальности. И как мы знаем из пленок - ему здесь очень помогли.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Андрусив
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:23Синоптик
РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненые

18:08Украина
Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:09Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарей

Последние новости

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном море

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

Реклама
17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

Реклама
15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

15:09

В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

14:46

Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаутаВидео

14:43

Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

14:17

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

14:17

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

Реклама
12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять