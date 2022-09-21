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Война затянется, вероятность изменения финала сомнительна

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

21 сентября 2022, 10:55

У Путина могут начаться проблемы. Не в виде "революций" - скорее дворцового переворота, который может сопровождаться бунтом.

Владимир Путин
У Путина могут начаться проблемы/ Reuters

В Украине Путин заигрался в повышение ставок. Это как гопник на районе, который постоянно пытается угрожать. И, даже, может ударить. Но его положение обусловлено не силой, а страхом. Действует до первого ответа "хочешь помахать кулаками - давай" и первого удара в ответ. Причём на моменте "хочешь помахать - давай" сам гопник попадает в западню. Ведь, если не ударит, конструкция страха рассыпается, становится очевидно, что гопота сама боится.

В Украине кремлёвские стратеги пытались играть на страхах. Вначале войной, потом масштабами и оккупацией части территорий. Но нарвались на украинское "воевать так воевать". И начали отгребать. И тут стало очевидно, что силами "парадной армии", которой так пугали мир, обеспечить себе победу невозможно. Более того, если ничего не менять, будешь пропускать удары, которые с каждым разом будут всё сильнее.

И тут для кремлёвской верхушки создалась ситуация аналогичная ситуации с гопником. Ничего не делать - проиграть и вся конструкция страха рассыпается. В масштабах страны это означает потерю влияния, статуса даже региональной супердержавы. И, естественно, проблемы для Путина и его окружения - в истории РФ ни один правитель, признававший военное или военно-политическое поражение, не правил дальше. Да, были проигранные войны, когда Кремль (или Зимний) подавали это населению как "победа". В Украине сказать о "победе" не получится.

Даже больше, если ничего не делать, действуя как раньше, ближе к весне может случиться провал, масштабы которого даже преуменьшить будет трудно.

На этом фоне, единственным, как кажется части окружения Путина, выходом является ещё больше надавать. То есть забросать числом, завалить фронт трупами своих солдат. Тем более, что летние успехи в Луганской и Донецкой области были обеспечены массово утилизацией ЛДНР-овских "мобиков". Но те закончились - некого больше хватать и кидать на фронт. "Добровольная" мобилизация провалилась. Выход - набрать внутри РФ.

Стоит ли рассчитывать на панику населения? Сразу нет. Будет выезд в соседние страны (Грузия, Казахстан, Беларусь и далее), чтобы "пересидеть". Там местная сфера туризма "срубит деньжат". Но это путь для тех, кто может себе позволить.

Остальных будут забирать. И они будут идти. Боеспособность таких соединение под вопросом, однако набор лиц, имеющих ВУС (военно-учётную специальность) по задумке кремлёвских генералов позволит решить вопрос наличия подготовленных кадров и быстрой отправки тех на фронт.

А значит и тактика. Путину нужна демонстрация "победы". Как следствие - новое забрасывание мясом линии фронта. Вопрос в другом - а что будет, если не сработает. Вероятность такого весьма велика.

И вот на этом этапе у Путина могут начаться проблемы. Не в виде "революций" - скорее дворцового переворота, который может сопровождаться локальным "русским бунтом, бессмысленным и беспощадным".

Война затянется, вероятность изменения финала сомнительна.

Другой вопрос, что это косвенное признание Кремля в:

1. Невозможности решить поставленные задачи теми силами, которые есть.

2. Уровня потерь. Ведь если "потеряли всего 3-4 тысячи, максимум в пределах 10-и", мобилизация не нужна - группировка, атаковавшая Украину, насчитывала более 150к личного состава.

3. Отсутствии способности думать нестандартно, искать новые пути решения проблем.

Эти три тезиса могут стать подарком украинской стороне для проведения информационных операций на территории РФ (при условии желания играть на таких темах).

Источник

мобилизация война в Украине Владимир Путин Игар Тышкевич
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