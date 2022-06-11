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Война за Западную Украину, или Зачем блефуют Путин и Лукашенко

Олег Постернак

политтехнолог, руководитель Центра политической разведки

11 июня 2022, 06:26

Заявления Лукашенко могут быть предупреждением Польше, которая продолжает вынашивать планы по миротворческой миссии в Украине.

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Лукашенко пригрозил войной за Западную Украину / сайт Президента РБ

То, что в своем стиле озвучил Лукашенко на совещании, посвященном методам и формам работы с населения на местном уровне - фактически является началом информационного прогрева возможного белорусского вторжения.

Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттащил Запад".

Предположение относительно войны "за Западную Украину" формируется Лукашенко вокруг вопроса о том, что она может стать каким-то там плацдармом для наступления на Беларусь. Этим он начал оправдывать превентивные действия.

Теперь становится понятным откуда ноги растут в информационной кампании о якобы желании Польши ввести свои войска на запад Украины.

Может показаться, что этой ерундой РФ осуществляет прикрытие военного вмешательства Беларуси в украинско-российскую войну, которая показала провал первичной стратегии РФ.

С другой стороны, все эти заявления Лукашенко, который предоставляет Путину услуги по публичному озвучиванию тезисов Кремля, возможно являются предупреждением Запада, особенно Польши, которая продолжает вынашивать планы по миротворческой миссии в Украине.

Читайте такжеЛукашенко почти "сломался", или Почему возможен новый поход Путина на КиевБытует мнение, что польский миротворческий контингент можно разместить на украинско-белорусской границе. Для предотвращения такого риска, Путин и Лукашенко начали предупредительную информационную войну.

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки

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