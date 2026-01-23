Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украине

Вадим Денисенко
23 января 2026, 06:10
26
После Гренландии у Трампа освободится время для Украины и Ирана.
Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украине
Трамп и война / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

Только ленивый вчера не издевался над речью Трампа. Но, как только все эти тексты были написаны и лайки получены, мы снова возвращаемся в реальность, которая звучит так: с Трампом придется жить следующие три года. А до вероятного изменения большинства в конгрессе еще 9 месяцев

1. После зашкального поднятия ставок по Гренландии, настало время более реалистичных переговоров. И здесь есть положительные новости: Трамп лично подтвердил, что отменяет тарифы против европейцев и ему нравится идея Марка Рютте о получении американского суверенитета над небольшими частями Гренландии для строительства военных баз. Если все пойдет нормально, а похоже, этот сценарий базовый, вопрос Гренландии станет очередной условной звездочкой на фюзеляже Трампа. Но это не отменяет всех тех базовых вызовов, которые запустил Трамп. И, повторюсь, с Трампом нам жить следующие три года.

2. Совет мира - это, к сожалению, один из тех вызовов, на который придется отвечать. Эта структура не заменит ООН, она имеет все шансы умереть довольно быстро и, не исключено, была придумана кем-то из окружения Трампа, чтобы сбить его навязчивую идею баллотироваться на третий срок. Ведь зачем быть президентом США, если можно стать королем мира. Но это гипотезы о будущем. Пока Трамп будет играть в игру: ООН-2.0 и большая часть мира вынуждена будет ему подыгрывать. У нас здесь нет выбора: мы должны пока тянуть время, смотреть за тем, выработают ли консолидированную позицию в ЕС и захочет ли вступать в этот совет Россия. Наш подход здесь должен быть максимально прагматичным: если это помогает в мирном процессе - мы вступаем, не помогает - не вступаем. Все эти высокопарные вещи "как же мы будем находиться в одной организации с РФ и Беларусью" — контрпродуктивны. Будем, если понадобится, так же, как и в ООН. Совет мира — пока выглядит как временное явление, к которому нужно сейчас именно так и относиться.

видео дня

3. После Гренландии у Трампа освободится время для Украины и Ирана. Я не сомневаюсь, что сейчас Путин предложит какие-то очередные неприемлемые условия мира и весь переговорный процесс пойдет на новый круг. Я повторю то, что писал накануне: та конструкция переговоров, которая существовала до сих пор, зашла в тупик. В силу того, что мы полностью зависим от США, как главного переговорщика, у нас нет другого варианта, кроме как искать ответ на вопрос: "почему эта война не выгодна США". Продолжать жить в четырехугольнике "территория - снятие санкций с РФ - выгоды для США - европейские ценности" можно, но за год мы не добились практически ничего. На столе лежат те же карты, и в 2026 году они будут неизменными.

4. Кампания "война не выгодна Трампу" — сложная и системная. Но если к ней отнестись именно как к кампании, а не к кавалерийскому наскоку, в нее можно сыграть.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Вадим Денисенко Гренландия война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

01:51Мир
США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:35Мир
Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

Последние новости

06:10

Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украине

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

Реклама
01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

Реклама
20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

Реклама
17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять