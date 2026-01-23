Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украине

После Гренландии у Трампа освободится время для Украины и Ирана.

https://opinions.glavred.info/voyna-za-grenlandiyu-otmenyaetsya-kak-vernut-trampa-licom-k-ukraine-10734542.html Ссылка скопирована

Трамп и война / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

Только ленивый вчера не издевался над речью Трампа. Но, как только все эти тексты были написаны и лайки получены, мы снова возвращаемся в реальность, которая звучит так: с Трампом придется жить следующие три года. А до вероятного изменения большинства в конгрессе еще 9 месяцев

1. После зашкального поднятия ставок по Гренландии, настало время более реалистичных переговоров. И здесь есть положительные новости: Трамп лично подтвердил, что отменяет тарифы против европейцев и ему нравится идея Марка Рютте о получении американского суверенитета над небольшими частями Гренландии для строительства военных баз. Если все пойдет нормально, а похоже, этот сценарий базовый, вопрос Гренландии станет очередной условной звездочкой на фюзеляже Трампа. Но это не отменяет всех тех базовых вызовов, которые запустил Трамп. И, повторюсь, с Трампом нам жить следующие три года.

2. Совет мира - это, к сожалению, один из тех вызовов, на который придется отвечать. Эта структура не заменит ООН, она имеет все шансы умереть довольно быстро и, не исключено, была придумана кем-то из окружения Трампа, чтобы сбить его навязчивую идею баллотироваться на третий срок. Ведь зачем быть президентом США, если можно стать королем мира. Но это гипотезы о будущем. Пока Трамп будет играть в игру: ООН-2.0 и большая часть мира вынуждена будет ему подыгрывать. У нас здесь нет выбора: мы должны пока тянуть время, смотреть за тем, выработают ли консолидированную позицию в ЕС и захочет ли вступать в этот совет Россия. Наш подход здесь должен быть максимально прагматичным: если это помогает в мирном процессе - мы вступаем, не помогает - не вступаем. Все эти высокопарные вещи "как же мы будем находиться в одной организации с РФ и Беларусью" — контрпродуктивны. Будем, если понадобится, так же, как и в ООН. Совет мира — пока выглядит как временное явление, к которому нужно сейчас именно так и относиться.

видео дня

3. После Гренландии у Трампа освободится время для Украины и Ирана. Я не сомневаюсь, что сейчас Путин предложит какие-то очередные неприемлемые условия мира и весь переговорный процесс пойдет на новый круг. Я повторю то, что писал накануне: та конструкция переговоров, которая существовала до сих пор, зашла в тупик. В силу того, что мы полностью зависим от США, как главного переговорщика, у нас нет другого варианта, кроме как искать ответ на вопрос: "почему эта война не выгодна США". Продолжать жить в четырехугольнике "территория - снятие санкций с РФ - выгоды для США - европейские ценности" можно, но за год мы не добились практически ничего. На столе лежат те же карты, и в 2026 году они будут неизменными.

4. Кампания "война не выгодна Трампу" — сложная и системная. Но если к ней отнестись именно как к кампании, а не к кавалерийскому наскоку, в нее можно сыграть.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред