Очередное потепление отношений США-Россия: Денисенко объяснил, что это означает

Политолог Вадим Денисенко анализирует истинные мотивы США в треугольнике с Китаем и ЕС и объясняет, почему за "потеплением" отношений с Москвой стоит борьба за мировые энергоресурсы.

https://opinions.glavred.info/ocherednoe-poteplenie-otnosheniy-ssha-rossiya-denisenko-obyasnil-chto-eto-oznachaet-10747181.html Ссылка скопирована

Потепление отношений Россия - США - это не совсем об Иране / Коллаж: Главред

Современная геополитика вступает в фазу сложных энергетических маневров, где нефть снова становится ключевым инструментом давления. На фоне косвенных сигналов о возможном потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой возникает вопрос о реальных мотивах администрации США в игре против Китая и ЕС. Политолог и аналитик Вадим Денисенко анализирует, почему ослабление американских санкций в отношении российского сырья является частью глобальной стратегии контроля над логистикой, а не просто жестом в сторону Кремля. Подробнее о том, как иранский кейс меняет мировые правила игры и какие риски это несет для Украины - в материале автора.

Трамп отмахнулся от обвинений России в помощи Ирану. И на этом фоне частично снял санкции на российскую нефть. С большой долей вероятности мы можем говорить, что имеем очередное потепление отношений с Россией, которую в очередной раз в Белом доме рассматривают как союзницу перед переговорами с Китаем. видео дня

1. Для понимания всех процессов нужно начать с главных мотивов. А в США они остаются неизменными: получить контроль над логистикой и ценообразованием на мировую нефть плюс максимально зарабатывать на ЕС. Все это крайне важно Трампу для получения козырей для переговоров с Китаем и дальнейшим установлением правил игры мировой торговли, выгодных для США.

2. Сейчас складывается ситуация, когда проблемой является не только цена на нефть, но и наличие этой самой нефти. Затягивание войны может привести к существенному дефициту нефти в мире. И самые существенные проблемы из-за этого дефицита могут возникнуть в Китае и ЕС.

3. США довольно активно демонстрируют, что начали подготовку к наземной операции вместе с союзниками (прежде всего Турцией и Азербайджаном). Однако пока в Вашингтоне, похоже, все еще продолжают верить в смену (разворот) режима, которая позволит получить контроль над нефтегазовым комплексом без наземной операции.

4. На этом фоне потепление отношений Россия - США - это не совсем об Иране. Это об игре Вашингтона в Европе и Китае. А мы, к сожалению, не являемся частью этой игры. Расчет прост - Китай будет вынужден идти на уступки американцам, а ЕС будет вынужден частично возвращаться к духу Анкориджа. Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы, но исходная точка именно такая.

5. У меня складывается впечатление, что у нас мало кто задумывается над тем, что Иран меняет (процесс запущен и он продолжается) мировые правила игры. И нам нужно думать, как выживать в этих новых вводных.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред