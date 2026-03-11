Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФ

Этим цифрам верить не стоит, и в действительности как по сбитиям, так и по общему количеству, цифра намного меньше.

https://opinions.glavred.info/kovalenko-o-754-dronah-ukrainy-chto-na-samom-dele-stoit-za-zayavleniyami-minoborony-rf-10747889.html Ссылка скопирована

Атака дронов по РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress/106787, t.me/exilenova_plus

На фоне продолжающейся войны все большее внимание привлекает масштаб применения беспилотников в ударах по территории России. Российское Минобороны заявило о якобы перехвате 754 украинских дронов во время ночной атаки 9 марта — цифры, которую многие эксперты считают преувеличенной. В то же время, даже такие заявления могут свидетельствовать о росте интенсивности ударов Сил обороны Украины по российским объектам. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анализирует, как меняется роль дронов в этой войне и что стоит за громкими цифрами российских отчетов – читайте в колонке.

Я регулярно предоставляю статистику по ракетным ударам и дроновым налётам РОВ по Украине, отмечая тенденции к увеличению и снижению интенсивности российского террора. Но практически никогда не вёл такой статистики по ударам СОУ по российским объектам...

Это обусловлено тем, с нашей стороны таких точных, верифицированных данных не предоставляется, что правильно и вполне логично, а российским верить не стоит, ибо там данные как гипертрофированно завышенные, так и бравурные до нельзя, на уровне - "сбили всё!"

видео дня

Но сегодня, я не могу обойти стороной тот факт, что российское МО сообщило о, якобы, перехвате в ходе налёта украинских дронов в ночь на 9 марте 754-х украинских беспилотников...

754 !!! То есть, больше чем россия запускает Shahed-136 по Украине?

Разумеется, этим цифрам верить не стоит, и в действительности как по сбитиям, так и по общему количеству, цифра намного меньше. Но, примечательно то, что год назад российское МО хвасталось сбитыми 524 украинскими БПЛА.

Враньё российского МО за почти год увеличило максимальное число применяемых СОУ дронов на 230 или на 50% от первоначального рекорда. Но, следует понимать, основывается это враньё и на фактическом увеличении Украиной применения ударных дронов, правда, в совсем иной пропорции.

Факт в том, что Украина продолжает успешно масштабировать удары по территории россии и пускай в настолько извращённой форме, но это подтверждается даже российскими официальными лицами.

Демилитаризация и денацификация идёт строго по плану.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред