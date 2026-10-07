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Война вышла на самую разрушительную стадию: Яли назвал, сколько она продлится

Максим Яли
7 октября 2026, 19:10
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Политолог объясняет, почему ни один из лидеров не может пойти на реальные компромиссы и почему наибольший урон война нанесет генофонду Украины.
Война вышла на самую разрушительную стадию: Яли назвал, сколько она продлится
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Политолог-международник Максим Яли считает, что война закончится не из-за краха российской экономики и революции, а нынешняя фаза уже вышла на завершающую стадию, которая продлится год-полтора и станет самой разрушительной. Он объясняет, почему ни один из лидеров не может пойти на реальные компромиссы и почему наибольший урон понесет генофонд Украины. Этот текст автор написал год назад и констатирует, что пока не ошибается. Публикуем его размышления.

Одно могу сказать наверняка: война закончится не от того, что российская экономика рухнет и начнётся революция.

Если и начнётся, то точно не в результате нынешней фазы российско-украинской войны.

видео дня

Которая, как мне представляется, вышла на завершающую стадию, которая продлится год-полтора.

Но плохая новость состоит в том, что она будет наиболее разрушительной, т.к. обе стороны конфликта стремительно развивают свой военный потенциал. Как качественно, так и количественно.

Атаки, которые мы наблюдали этой ночью, будут происходить всё чаще.

Мы тоже будем бить по их энергетике, но пока, к сожалению, возможности у нас гораздо скромнее.

Но есть перспективы масштабирования перспективных разработок.

Но едва ли не самый главный фактор, который ведёт к постоянным эскалациям, заключается в том, что оба лидера находятся в таком положении (причины как личного, так и внешнего характера, такие как характер и особенности социально-политического устройства государств, в первую очередь рф - "Акела не может промахнуться, т.к. стая загрызёт"), что ни один не может дать "заднюю" и пойти на реальные компромиссы. Которые могут быть расценены обществом как появление слабости (рф), или перспективы не только потерять власть в следующем электоральном цикле, но и жизнь. И не только свою.

Это уже про Зеленского, политические оппоненты которого не только припомнят ему и его окружению все просчёты и ошибки в подготовке к большой войне, но и при помощи современных технологий и политтехнологов сильно их приукрасят.

А уставшему и травмированному войной обществу нужен будет "козёл отпущения" на растерзание.

Поэтому для Зеленского в прямом смысле слова на кону стоит не только его наследие и роль в истории, что, безусловно, важно для него, но и жизнь.

И не только политическая.

Поэтому, учитывая все перечисленные факторы, крови, увы, прольётся ещё много с обеих сторон.

И разрушения инфраструктуры будут колоссальные.

Но самый большой урон будет (да и уже, в принципе) нанесён демографическому и генофонду.

Особенно украинского народа, т.к. у нас в большинстве своём гибнут самые пассионарные и активные, в расцвете сил мужчины, а у них в основном "генетический мусор" (алкаши, наркоманы, убийцы, асоциальные личности), который они намеренно пускают в расход и в буквальном смысле слова утилизируют в "топке" войны без рисков для экономики и тем более для социальной стабильности и генофонда.

Вот такая "сермяжная правда" этой войны, на мой субъективный взгляд, на данный момент.

И буду очень рад ошибиться.

П.С. Пост был написан год назад.

Увы, пока не ошибаюсь...

О персоне: Максим Яли

Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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