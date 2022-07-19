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Война, воровство, массовый страх и цензура: о традиционных ценностях России

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

19 июля 2022, 22:25

Путин действительно активно реализует традиционные ценности российского государства.

Путин Россия
Путин действительно активно реализует традиционные ценности российского государства / Коллаж Reuters, УНИАН

Ударим традиционными ценностями по нетрадиционным.

В Госдуму внесен законопроект о запрете "отрицания семейных ценностей и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". Власти запрещают нетрадиционное и всячески поддерживают традиционные ценности, которые столетиями были приоритетом для Российского государства. Главная такая ценность – война. Россия воевала за расширение империи на протяжении веков. Путин вернул эту традицию. Возомнив себя новой Екатериной 2, решил захватить Крым и "Новороссию".

Читайте также"Уступки" Путину и ловушка для Европы: Кулеба прогнозирует новую волну в угоду России на ЗападеОднако с этим вышел конфуз. Подвели как раз нетрадиционные ценности. Поэтому он на них, наверное, так взъелся.Кабаева не смогла бы исполнить роль Потемкина. Путин это понимал. Пытался заменить ее на Шойгу, присматривался к нему, возил на уикенд в тайгу. Но, видимо, что-то пошло не так. Потемкин, вдохновленный любовью к своей императрице, смог. А Шойгу, видимо, оказался импотентом во всех смыслах этого слова, провалил всё и свидание, и войну.

А если серьезно, Путин действительно активно реализует традиционные ценности российского государства. Вот кратко основные из них:

1. Перманентная война за расширение империи, культ прошлых военных побед,

2. Самодержавие, отсутствие элементарного контроля над авторитарной властью со стороны общества,

3. Воровство и произвол чиновников, бесправие зависимого от них населения. "(В России) нет ни только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей!" (В. Белинский 1847 год),

4. Домострой, культ патриархальной семьи, основанной на мужском произволе, бесправии женщин и детей,

5. Всевластие разного рода охранок, включая ЧК-ФСБ, массовый страх и доносительство,

6. Господство цензуры и правительственной пропаганды в СМИ,

7. Государственная, лицемерная и стяжательская церковь, работающая на власть и войну.

Эти традиционные ценности и духовные скрепы господствовали в России (за исключением коротких периодов революций, реформ и оттепелей) веками – и при Николае 1, и при Александре 3, и при Сталине, и при Брежневе. Да и при большинстве других российских правителей тоже, в той или иной степени. При Путине их господство стало абсолютным, власть защищает его с маниакальным упорством и звериной жестокостью.

Владимир Путин Россия
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