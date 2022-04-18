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Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в России

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

18 апреля 2022, 13:27

Путин понял, что причина его поражения заключается не столько в украинской армии и НАТО, сколько в его окружении.

Путин понял, кто виноват в его поражениях в Украине
Путин осознал, что окружение кинуло его и обмануло / Reuters

Путин вряд ли проведет мобилизацию и применит ядерное оружие. Приведу свои аргументы в пользу этих предположений, а вы уж решайте, насколько считаете эти аргументы релевантными. То есть это мои предположения, а не утверждения.

Базовое мое предположение, что Путин "протрезвел", начал думать и реально оценивать ситуацию. И сегодня по многим вопросам он принимает решения, опираясь на другую информацию, а не на ту ложь, которой он располагал до войны.

Три аргумента, почему Путин стал рациональным.

1. Путин начал арестовывать и менять свое окружение. Это означает, что он таки объективно оценил ситуацию, нашел виновных и сейчас ищет выход из этой ситуации.

2. Путин отступил от Киева. Не "по-пацански" получилось, но он таки пошел на этот шаг, который, конечно, является доказательством поражения.

3. Путин пользуется опросами. Мы провели телефонный опрос на территории РФ в начале марта, и уже месяц видим, что Кремль придерживается ключевых трендов. Получилось очень репрезентативно, мы сверились по некоторым вопросам с результатами ВЦИОМ – и корреляция очень высокая.

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Почему вряд ли будет всеобщая мобилизация?

1. Наш опрос показывает, что 83% россиян против мобилизации.

Результаты опроса Виктора Андрусива
Результаты опроса Украинского института будущего свидетельствуют о том, что подавляющее большинство россиян против мобилизации / Фейсбук Виктора Андрусива

2. Власти РФ продемонстрировали страшную истерику, когда в плен попали срочники. Песков выступил с целым осуждением каких-то там командиров, которые без разрешения мобилизовали срочников. Истерика была знатной еще и потому, что это были первые пленные, которых русские сразу согласились обменивать.

3. Россияне выступают против мобилизации по простой причине. Им годами рассказывали про "вторую армию в мире", о сотнях миллиардов на модернизацию, про "Кинжалы", космические войска и прочий бред. Они верят в непобедимость своей армии, поэтому мобилизация у них вызывает диссонанс.

4. Путин не пойдет на открытую мобилизацию потому, что это станет доказательством поражения. Мобилизация – это конец "спецоперации" и начало "войны". Это также публичный конец мифа о второй армии мира. Фактически объявление всеобщей мобилизации является публичным доказательством поражения РФ.

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Почему вряд ли будет ядерный удар?

1. Опять-таки наш опрос показывает, что 51% против того, чтобы Россия первой наносила ядерный удар. Это очень много, учитывая, что около 80% россиян поддерживают "спецоперацию".

Россияне не поддерживают идею нанесения Россией первого ядерного удара, свидетельствует опрос УИМ
Результаты опроса Украинского института будущего свидетельствуют о том, что большинство россиян против нанесения Россией первого ядерного удара / Фейсбук Виктора Андрусива

2. Ядерный удар не является решением в военном плане. Таким ударом невозможно уничтожить всю армию соперника. Особенно тактическим. Он выполняет деморализующую роль.

3. Ядерный удар вряд ли деморализует нас. Представьте, что ядерный удар был нанесен по Мариуполю. Объем выстрелянных боеприпасов и разрушений в этом городе уже приближается к тактическому ядерному удару. Но мы не сдались.

4. Ядерный удар окончательно похоронит РФ. После него ни Китай, ни Индия, ни Израиль, ни другие африканские союзники не смогут продолжить сотрудничество или взаимодействие с РФ. Путин окажется в худшей ситуации, чем та, в которой сейчас находится Северная Корея, потому что корейцы еще не создали полноценного ядерного оружия.

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5. Считаю, что Путин пойдет до конца и, если надо, применит ядерное оружие. Но суть в том, что конца нет. Путин понял, что причина его поражения заключается не столько в украинской армии и НАТО, сколько в его окружении. Грубо говоря, он считает, что его кинули свои же. Поэтому идти до конца против нас – уже нет смысла.

6. Поражение под Киевом не стало причиной ядерного удара по Украине. Это еще раз доказывает, что даже условный проигрыш не является стимулом для Путина прибегнуть к ядерному удару.

Несмотря на мои аргументы и рассуждения, мы должны жить и готовиться к худшему. Даже если не будет мобилизации или ядерного удара, мы должны жить так, будто они гарантированно пройдут. Это – способ выживания.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить Будущее"

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