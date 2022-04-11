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Война в Украине и подмена понятий по-российски: почему то, что в РФ патриотизм, у нас – "неонацизм"

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

11 апреля 2022, 19:58

Украинцы защищают свои дома и семьи, но Россия называет их "неонацистами". При этом россияне грабят, насилуют и убивают, но называют себя "антифашистами".

Россия хочет, чтобы украинцы исчезли
Миф Кремля об "украинских неонацистах" стал основанием для бойни в Украине / Фото Reuters

Про украинский "неонацизм". Если избавиться от этой "напасти", то "патриотически" накрученное российское общество потеряет идеологические цели в этой бойне. Долой "неонацизм", и конец войне – что может быть проще?

Так откуда же взялся "неонацизм" в стране, где бо́льшая часть населения, включая самых отъявленных "нацистов" (по версии Соловьёва), говорит по-русски? Что это за "неонацизм" такой, за который сражаются сегодня и украинцы, и русские, и татары, и молдаване, и белорусы, и грузины, и тысячи людей других национальностей?..

Чем может угрожать украинский "неонацизм" россиянам, если только не сериалами "95 Квартала"? Разве это "неонацисты" захватили Крым? Оккупировали Донбасс? Ведут войну на уничтожение украинского народа на украинской территории?

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Замените в кремлевской риторике словосочетание "украинские неонацисты" на "белофинские фашисты" – получите "законное" основание для нападения на Финляндию в 1939 году. Замените "неонацистов" на "душманов", и можете вторгаться в Афганистан в 1979 году. Поставьте в один ряд "неонацистов" с "бандформированиями", и уничтожайте Грозный два раза подряд...

Точно так же когда-то Гитлер поставил вне закона весь еврейский народ и тем самым дал Германии и её союзникам "законное право" на грабежи, убийства и массовое истребление миллионов людей.

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Мы, украинцы – "неонацисты", потому что мы защищаем свои дома, свои семьи, своих близких, свою Украину. Они – "антифашисты", потому что грабят, насилуют, убивают. Они хотят, чтобы мы исчезли, а мы просто хотим жить...

Юрий Касьянов, волонтер, блогер

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война в Украине неонацисты вторжение России Юрий Касьянов Россия
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