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Война в Украине и домашние животные: как не превратиться в чекиста

Анна Гин

Журналист

20 апреля 2022, 08:29

Представьте мальчишку, который стоя на коленках, вцепился в рыжую кошку и рыдает под мамино: "Сыночек, отпусти, мы не можем ее взять, нас не пустят с ней".

Приписка в объявлениях
Безответственные люди не будут спасать из-под бомбежек и волочить через всю страну кота или собаку / Фото Reuters

Женька пишет: "Не могу найти квартиру в Кропивницком, не сдают беженцам с собакой". Оббегала весь город, умоляет, плачет.

Ирка ночует в машине где-то под Винницей, потому что три кошки и шиншилла.

Маринка выводит своего мопса только в темное время, чтоб новые львовские соседи не увидели и не рассказали хозяйке.

У меня таких историй десятки, если не сотни.

Скажите, люди, что с вами не так?

Объясните мне, ЧТО сделает собака с вашей двушкой в хрущевке? Е…анет по кухне из града? Запустит крылатую ракету в душевую? Что?

Болонка насыплет шерсти на ковер? О, ужас! Вопрос одной влажной уборки.

Кошка зацепит лапкой бабушкину гардину? Выбросьте эту гардину нахрен. Она не стоит слёз мальчишки, который стоя на коленках, вцепился в рыжую кошку и рыдает под мамино: "Никита, сыночек, отпусти, она будет мышек тут ловить, мы не можем ее взять, нас не пустят с ней".

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Что еще? Бульдог погрызет ножку стула!? Это просто нереальные масштабы катастрофы. В рейтинге пиз…еца, идут сразу после Бучи.

Люди, остановитесь. Бросайте вы эту свою любимую приписку в объявлениях "только без животных".

Собаки, кошки, попугаи, даже хомячки, мать их – это история про тепло, про любовь и про хорошую семью. Я серьезно.

Безответственные не будут спасать из-под бомбежек и волочить через всю страну двенадцатилетнего лабрадора. Понимаете? Сдайте им жилье, пожалуйста.

Когда вы говорите: "Дети еще ладно, но собака – точно нет". Это как, если бы вы сказали матери, которая стоит у вас на пороге с двумя малышами: "Ну, девочку заводите, а вот мальчика не возьмем, стрёмный он какой-то, еще стены порисует".

Животные в семье – это всегда дети. Поверьте мне, человеку, который так ни разу и не спустился в бомбоубежище. Ни при ракетных обстрелах, ни при летающих над домом истребителях. Почему? Потому что у меня доберман. С ним туда нельзя, а без него невозможно. Вы эти глаза видели?

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В семидесятые годы, в третью волну эмиграции, отец провожал в аэропорту родственников. Он много рассказывал о том, как таможенники и прочие чекисты издевались над "предателями родины", отбирали и рвали книги (а выезжала в основном интеллигенция), обзывали, унижали. И он до сих пор не может забыть историю про двух левреток, которых привязали к стойке регистрации потому, что не хватало какой-то запятой в документе.

И хозяйка, говорит, рыдала так, и собаки, говорит, выли так, что все люди в зале ожидания плакали, даже мужчины. Умоляли чиновников сжалиться над этой семьей. Но нет.

Прошу вас люди, не будьте, как те чекисты.

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П.С. Мне невероятно повезло, и я буду благодарить коллегу до конца своих дней. Он просто отдал мне ключи от своей квартиры в Днепре, не спросив ни про размер собаки, ни про размах крыльев птицы. Спасибо!

Анна Гин, журналист

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