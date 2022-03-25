Война в Украине грозит стать затяжной: чем это опасно

Если война в Украине затянется, это грозит не только большими жертвами и разрушениями, но и большими дипломатическими уступками России с нашей стороны / Фото Reuters

24 марта началось с хорошей новости из Бердянска, где был потоплен вражеский десантный корабль. Также СМИ, ссылаясь на Пентагон, писали, что часть орков оттеснили от Киева на 25-35 км. Казалось бы, тренд явно на победу.

Но на фоне новостей об успехах Украины теряются (сознание просто не хочет их воспринимать) сообщения, которые должны бы заставить нас мыслить боле реалистично. Например, об усилении обстрелов врагом Чернигова и Мариуполя. Или о том, что по подсчетам Пентагона захватчики еще не использовали "значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности". Или о том, что на северо-западном направлении враг остается от Киева на расстоянии всего 15-20 км, более того, россияне там окапываются и готовятся к обороне. А обороняющаяся сторона, как известно, всегда несет меньшие потери, чем наступающая. А наступающей стороной теперь становимся мы…

И вот здесь – плавный переход к саммиту НАТО и жестокой реальности. Грех жаловаться на блок, поскольку мы и так воюем его оружием, которое страны НАТО могли бы и не давать.

Но! Нам нужно не просто оружие, а наступательное оружие.

Ведь одно дело обороняться, а другое – наступать, освобождать свою территорию.

"…Войну не выиграть без наступательных вооружений. Без ракет средней дальности. Которые могут быть средствами сдерживания. Подчеркиваю – сдерживания, а не агрессии, которая угрожала бы российской территории большими разрушениями. Без полноценного ленд-лиза мы можем только обороняться. Но невозможно долго эффективно защищаться без надежно эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая сбивает вражеские баллистические ракеты на большом расстоянии, а также самолеты. Однако ее нам не дают. Нам не дают истребители". Это цитата из недавнего выступления Андрея Ермака в британском аналитическом центре Chatham House.

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Выводы делаем сами. Но можно с уверенностью говорить, что, если ситуация с дальнобойными ПВО и баллистическими ракетами не изменится, то на одном героизме мы к победе придем не скоро.

А затяжная война – это больше жертв, больше разрушений и… больше дипломатических уступок врагу. Потому что успехи нашей дипломатии базируются на успехах нашего оружия.

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Поскольку мы не ставим себе целью дойти до Москвы, то закончиться все должно, в любом случае, мирным договором. А вот каким он будет – зависит от того, как успешно мы будем наступать, а не обороняться.

Сергей Гармаш, журналист