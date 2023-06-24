Пригожин решился на вооруженный мятеж явно имея договоренности с какими-то мощными силовыми структурами России.

https://opinions.glavred.info/voyna-v-ukraine-budet-zabyta-vperedi-voyna-za-rossiyu-10480321.html Ссылка скопирована

Война в Украине будет забыта, впереди - война за Россию, говорит Зубов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Утро вечера мудренее, но уже сейчас ясно, что происходит нечто совершенно исключительное. Главарь нескольких десятков тысяч бандитов, вооруженных Путиным для создания противовеса конституционным силовым структурам (так поступали многие тираны), объявил о походе против этих силовых структур. И это во время тяжелой и для Путина явно провальной войны.

Пригожин не безумец. Силы на первый взгляд совсем не равны. Но это - на первый взгляд. Пригожин решился на вооруженный мятеж явно имея договоренности с какими-то мощными силовыми структурами России. У него есть пятая колонна, если он сам не является такой пятой колонной для этих сил.

видео дня

Свою цель он объявил - превращение России в большую Северную Корею, уничтожение "Рублевки" и создание военной диктатуры. Война в Украине, почти наверняка будет забыта. Впереди - война за Россию.

Кто такой Андрей Зубов Андрей Борисович Зубов (род. 16 января 1952, Москва) — российский историк, востоковед, религиовед, политолог, философ, общественный, церковный и политический деятель, публицист. Доктор исторических наук. Заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) с 17 декабря 2016 года. С 2014 года по настоящее время читает курсы лекций на различных площадках (лекторий "Прямая речь", лекторий "Новой газеты", лекторий "Апрель") и в интернете по истории философии, истории религиозных идей, русской истории. Осенью 2022 года принял приглашение преподавать в Масариковом университете в городе Брно (Чехия). 17 февраля 2023 года Министерством юстиции страны-агрессора России он признан иностранным агентом, пишет Википедия.

Её акторы сегодня ночью ещё не ясны.

Мы не ждали войну в Европе? - Милостью Путина она идет. Мы не думали о новой гражданской в России через сто лет? - Она приблизилась к нам вплотную. Только пока никого кроме бандитов в ней не видно. Две банды - правящая в России уже сто лет и претендующая на власть - готовы схлестнуться.

Невероятное для обывателя - обычно для историка. Но исход такой схлестки никогда нельзя предугадать.

Источник