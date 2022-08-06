Война в Тайване маловероятна, Китай выбирает путь экономической эскалации

Нэнси Пелоси / GettyImages

Обострение отношений между США и Китаем из-за Тайваня не приведет к военному противостоянию и не отодвинет на второй план войну в Украине, поскольку КНР тяготеет преимущественно к экономической блокаде острова.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань – острый политический момент, но еще не "начало Третьей мировой", которым его объявили некоторые пророссийские политологи. Китай скорее прибегнет к экономическим, а не военным действиям против Тайваня, а для США и коллективного Запада в целом эта ситуация не отодвинет на второй план войну в Украине.

Напомню, что с самого начала своей политической карьеры Пелоси исповедует идею: одно государство - две политические системы.

Речь идет о том, что одно государство – Китай, дипломатические отношения с которым США установили в 1979 году. Но в то же время есть две политические системы, что дает возможность функционировать Тайваню. И здесь довольно интересная ситуация вокруг самого Тайваня, который имеет название Китайской Республики.

Именно Тайвань, как Китайская республика является одним из государств-соучредителей ООН и одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. И лишь в 1971 году Республика Китай уступила место в ООН Китайской Народной Республике. С тех пор ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР как над материковым Китаем, так и над Тайванем и Пэнху.

Стоит говорить и о том, что Китайскую республику Тайвань признали 23 страны мира. И о том, что чтобы установить дипломатические отношения с КНР надо либо разорвать отношения с Тайванем, либо вообще не поднимать вопрос его признания на международной арене. Показательно и то, что обе "республики" – Тайвань и КНР – признают территории друг друга как временно не контролируемые. То есть оставляют за собой право их "освобождения". Именно поэтому КНР и разгонял военную истерию вокруг визита Пелоси.

По моему мнению, обострение ситуации вокруг Тайваня дает возможность действующему лидеру КНР Си Цзиньпину продемонстрировать свою решимость в преддверии партийного съезда, где должен решаться вопрос о его избрании на третий срок.

Аналогичная ситуация с грядущими гонками на Тайване. Визит Пелоси повышает шансы правящей Демократической партии снова победить на парламентских выборах. И, соответственно, повысить ставки по международному признанию этой страны.

Стоит напомнить, что в похожей ситуации с запланированными визитами лидеров Франции и Литвы КНР угрожал им едва ли не военной агрессией. Но этого не произошло. Хотя у КНР есть опыт военных эскалаций 1995-1996 годов, когда порты Тайваня были подвергнуты ракетным обстрелам с территории КНР.

По моему мнению, Китай скорее пристанет к варианту экономической блокады Тайваня. Речь шла о запрете КНР на ввоз цитрусовых и морепродуктов.

Подтверждением этого предположения стал тот факт, что из-за визита Пелоси министерство коммерции КНР частично прекратило торговлю с Тайванем. В частности, Главное таможенное управление КНР приостановило импорт цитрусовых, филе скумбрии и охлажденных рыб-сабель с острова. Кроме того, заблокированы поставки песка с материкового Китая на Тайвань.

Под запрет попали более 3 тысяч товаров от более чем 100 продовольственных компаний как долго будут действовать ограничения, неизвестно.

Ситуация действительно непростая. Но те тезисы, которые вбрасывают так называемые российские политологи и спецслужбы по отвлечению внимания США от Украины на Тайвань, – не соответствуют действительности.

Напомню, росСМИ активно распространяют тезис, что противостояние между США и КНР из-за Тайвани якобы вытеснит из актуальной повестки дня мирового сообщества войну рф против Украины.

Однако на фоне азиатского вояжа Пелоси Соединенные Штаты заявили о продолжении военной поддержки Украины и даже увеличении ее масштабы.