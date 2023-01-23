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Война с внутренним врагом

Михаил Ткач

журналист

23 января 2023, 18:54
Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Коррупционеры ваш личный подвиг прямо сейчас разменивают на личные выгоды.
Война с внутренним врагом
Уничтожение коррупции - это дополнительные средства в обороноспособность страны / УНИАН

Что происходит? Очередная сложная и трагическая неделя в истории нашей страны подошла к концу и началась новая. Мы все без исключений прожили его благодаря нечеловеческому сопротивлению тех людей, которые защищают нашу страну, а значит и жизнь каждого, кто живет в этой стране. Благодаря ВСУ.

Но в то же время в стране есть и остаются люди и даже целые группировки, которые считают, что могут воровать в то время как страна истекает кровью. Остаются люди, которые уехали из страны и воруют на аутсорсе.

Кто-то считает, что война с внутренним врагом начнется сразу после победы над внешним. Но важно понимать ту неопровержимую связь – тем быстрее победа над внешним врагом, чем быстрее будет сломан позвоночник внутреннему.

И если кто-то из ответственных лиц сомневается в том, что россия заинтересована в системном ослаблении Украины изнутри ради победы военным путем, тот оказался в это определяюще время на ответственных должностях чисто случайно.

Потому что уничтожение коррупции - это дополнительные средства в обороноспособность страны. Это сохраненные жизни конкретных людей. Военных и гражданских.

Люфт в конструктивной критике власти в начале российского вторжения 24.02.22 привел к быстрой потере чувства ответственности у многих подотчетных.

Сейчас уже очевидно, что целая прослойка топ чиновников, депутатов и околополитических "решал" чихать хотели на те сохранившиеся жизни, потому что это все их никак не касается.

Потому что они сейчас там, наверху. И это их звездное время. Сделать, как и сотни и тысячи до них. Украсть, не сесть, уехать жить в Европу. Вместо того чтобы делать Европу здесь.

Именно поэтому заместитель генпрокурора Симоненко во время войны едет на десять дней в Марбелью к семье на праздники, используя личный мерседес табачного вора, который не платит налоги на сотни миллионов гривен. А в чем проблема? Не доказано же, что он преступник? Конечно не доказано и не будет доказано, потому что кто будет доказывать? Тот, кто катается на его мерседесе с его охранником за границу? Есть реакция? Нет реакции.

Именно поэтому депутат Халимон считает, что может и себе "упаковаться" во время войны.

И так далее. И дальше будет. Хочет кто этого или нет.

Скажите, пожалуйста, кого из представителей власти, из "своих" не спасли от политической или уголовной ответственности за последний год?

Есть ли представители власти, которые за последний год обогатились на десятки и сотни миллионов за государственный счет?

Есть ли те, кто продолжают быть частью клановой системы?

Есть ли те, кто добавляют ноль к государственным заказам или пихают туда своих?

Мы все слышали о принципиальной позиции, политической воле и нулевой толерантности, но мы все хотим ее увидеть. И увидеть ее нужно сейчас. Не завтра. Не через месяц. Не после победы. Потому что многие этого уже не смогут увидеть.

Все эти упакованные "батальоны" сбегут в свои Марбельи и Ниццы, там где их дети ходят в школы, где имения и свист пробок от дом Периньон. Их родители не будут погибать в наших городах. Им безразлично. Им нужна кормушка, а не успешная страна.

Но сейчас большинство из них почему-то у государственного корыта. Поныне. И они у того корыта будут есть столько, сколько есть, а не столько, сколько им нужно. Кушают все.

Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эти люди ваш личный подвиг прямо сейчас разменивают на личные выгоды.

Используют героическое сохранение страны трагической ценой в десятки тысяч жизней наших граждан в собственных интересах. Они ежедневно ослабляют нашу обороноспособность, набивая карманы.

Мы все видим, что у вас сильная воля. Но также мы не можем не видеть, что происходит вокруг вас, рядом с вами и за вашей спиной.

Обвинить их правоохранители имеют право посадить – суд, но вы имеете власть их увольнять, обнулять, открывать путь к независимых расследований и приговоров. Имеете власть экономить время страны и ее граждан. Это наш шанс не проиграть.

Вы можете возглавить эту войну с внутренним врагом. И на этой войне вы никогда не будете один.

Источник

Михаил Ткач
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