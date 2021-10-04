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Война против Украины - на всех фронтах

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 октября 2021, 08:11

Украину запугивают. По Украине стреляют. Украину хотят заморозить и спровоцировать энергетический кризис и социальный хаос.

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Кремль ведет свою войну против Украины отнюдь не для развлечения / Reuters

Россия развернула против Украины войну на всех фронтах. Кремль фактически отказался от перемирия на Донбассе. Теперь обстреливают не только саму линию разграничения, но и города вблизи линии фронта – Авдеевку, Счастье.

При этом в Москве постоянно утверждают, что это Киев не выполняет Минские соглашения и не воплощает в жизнь договоренности, которые были достигнуты во время последнего саммита "нормандской четверки" в Париже. Эти обвинения, которые не подкреплены никакими фактами, позволяют России фактически блокировать продолжение диалога в "нормандском формате".

Так, какие-то контакты происходят, встречаются чиновники, но о конкретной дате "нормандского саммита" речь не идет. И самое главное - если даже предположить, что этот саммит рано или поздно все-таки состоится, к каким результатам он может привести? Ведь Россия не просто не собирается завершать конфликт. Она планомерно втягивает оккупированные территории в собственное политическое пространство - раздает жителям оккупированной части Донбасса российские паспорта и поощряет к проведению предвыборной кампании по выборам в Государственную Думу Российской Федерации и самим выборам.

О каком восстановлении территориальной целостности Украины может идти речь, если страна, которая контролирует часть украинской территории, делает все возможное, чтобы отрезать жителей этих территорий не только от украинского государства, но и от украинского политического пространства?

Читайте такжеПутин будет готов к встрече с Зеленским: в Кремле объявили об ожиданиях переговоровТеперь открыт и второй фронт – энергетический. Еще до запуска "Северного потока-2" Россия принимает меры, которые в перспективе должны лишить Украину ее транзитного статуса. Конечно, можно делать громкие заявления о гарантии энергетической безопасности Украины, но как можно будет гарантировать сохранение Украиной транзитного статуса, если не останется стран, которые захотят получать газ через украинскую ГТС?

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Мы уже видим, что "Газпром" не останавливается даже перед возможными финансовыми потерями, когда речь идет о возможности обхода украинской ГТС. Уменьшение цены в долгосрочных контрактах – а для европейских стран это важно в условиях повышения цены на сырье на спотовых рынках и возможного дефицита газа этой зимой – идет как бы "в пакете" с обходными газопроводами.

Еще один фронт – пропагандистский. Сейчас на нем превалирует создание нервозности на белорусском направлении. В соседнем государстве Александр Лукашенко, который пытается показать себя главным союзником Владимира Путина, делает одно воинственное заявление за другим и обещает усилить военное присутствие на границах Украины и Беларуси – с помощью России, понятно же.

Времена, когда Лукашенко ошибочно считали гарантом ненападения на Украину со стороны Беларуси, окончательно ушли в прошлое. И независимо от того, будет усиливаться российское военное присутствие в Беларуси или нет, эта риторика Лукашенко должна создать в Украине ощущение осажденной со всех сторон крепости.

Что же происходит? Когда Россия напала на Грузию, она называла свою агрессию "принуждением к миру", хотя на самом деле это было принуждение к капитуляции маленькой страны, которая, конечно же, не могла противостоять нападению большого государства, которое тратит огромные средства на милитаризацию.

С Украиной такого простого "принуждения к миру", как с Грузией, не получается. И поэтому принуждение к капитуляции происходит по всем возможным направлениям. Украину запугивают. По Украине стреляют. Украину хотят заморозить и спровоцировать энергетический кризис и социальный хаос.

Все ради того, чтобы украинская власть была деморализована и поняла, что должна договариваться с Россией на условиях Владимира Путина. Отказ от европейской и евроатлантической интеграции. Отказ от Крыма. Прямые переговоры с марионеточными руководителями оккупированной части Донбасса. И это только начало списка, который будет озвучен российским президентом на переговорах с президентом Украины – если, конечно, эти переговоры состоятся. А дальше - превращение Украины в Беларусь Лукашенко и отсутствие перспектив развития. Зато – дешевый газ, формальное восстановление территориальной целостности (без Крыма) и поддержка российских силовиков, если власти в Киеве будет угрожать собственный народ.

Конечно, это политическая фантастика. В Украине нет ни общества, которое было бы настроено на капитуляцию, ни власти, которая готова такую капитуляцию подписать. Но Кремль ведет свою войну против Украины отнюдь не для развлечения.

Радио Свобода

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Кремль газовая война Северный поток-2 ООС
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