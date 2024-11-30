Война нервов, ядерный удар и конвенциональная война: анализ того, что сейчас происходит

Путин считал, что присоединив Украину он остановит деславянизацию России.

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Война в Украине и угрозы Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Краткий анализ того, что сейчас происходит

1. Путину не удалось сделать информационный блиц-криг и перепугать Запад ядерной войной. Через несколько дней после применения баллистической ракеты по Днепру стало окончательно понятно, что расчет Кремля провален, а применение Украиной британских и американских ракет не несет (как минимум пока) ядерной угрозы для мира и Украины.

2. Сейчас мы перешли ко второму этапу этой битвы (я бы ее назвал "предпереговорной битвой"). И этот этап - это война нервов. Как долго будет длиться этот этап? Судя по всему, как минимум, несколько недель. Россияне накопили достаточно оружия для изнурительных для Украины обстрелов и бросают все, что имеют из человеческой силы. Также стоит обратить внимание на то, что сейчас по человеческой силе и ее накоплению совпало, как минимум два положительных для Кремля фактора. После Курска, когда появилась угроза мобилизации без денег, несколько увеличилось количество контрактников, которые до того занимали выжидательную позицию и ждали повышения расценок за контракт (они просто испугались, что будет мобилизация и денег не заплатят). Кроме того сейчас закончился осенний дембель, который также дал дополнительные ресурсы контранивов. Есть еще третий фактор, пока теоретический фактор - это обвал рубля. Вполне вероятно, что из-за этого может произойти еще один небольшой скачок количества тех, кто все еще размышляет об обмене жизни на деньги. Поэтому, к сожалению, наши прогнозы о том, что люди у россиян должны закончиться в ноябре-декабре, оказались несколько ошибочными. Сейчас можем говорить, что до марта-апреля враг может вести мясные штурмы.

видео дня

3. Прежде чем перейти к анализу дальнейший действий Путина должен повторить то, что писал и говорил много раз. Причин этой войны есть три: 1) Россия перестала быть третьим полюсом мира; 2) Россия потеряла неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве; 3) Путин считал, что присоединив Украину он остановит деславянизацию России. В Кремле думали, что быстрая трехдневная война позволит решить все три вопроса. Сейчас уже понятно, что ни один из трех пунктов Путину не удастся решить. Но это все равно главные факторы того, почему Путин хочет продолжать войну. Более того, он понимает, что при любых обстоятельствах у него есть деньги на ведение войны еще на полтора-два года, а возможно и чуть больше (все зависит от нефтяной коньюнктуры).

Против продолжения войны говорят следующие факторы: 1) Россия становится технологически зависимой от Китая в отраслях экономики 21 века и у них есть максимум 2-3 года, чтобы не превратиться в страну, которая не может вообще строить свою экономику без Китая; 2. Россия боится обвала цены на нефть, которой пугает их Трамп, что может повлечь внутренние проблемы, ведь денег не будет хватать ни на что. Проще говоря, в переговорном процессе у Путина есть дилемма: продолжить войну и попытаться добиться поставленных в 2022 году целей, что практически нереально, или же отступить на шаг назад и добиться снятия санкций. Пока ответа на этот вопрос нет, прежде всего, у самого Путина.

4. Ядерный удар о котором так много говорили различные российские политики становится фактором сегодняшней политической риторики (несмотря на удар баллистикой по Днепру риторики) по ряду причин. Выглядит, как по мне, следующее: вокруг Путина есть группа радикалов (Патрушев, Ковальчука и частично Чемезов и Вайно) - старые деды (кроме Вайно), которые хотят быть более радикальными, чем Путин и играют в ястребов. И они искренне верят, что ядерный удар продлит им политическую жизнь, а России вернет величие. И они начинают качать Путина публично (главным спикером является Ковальчук, партнер Путина по историческим дискуссиям и, что не менее важно, главный геронтолог Кремля, который доказывает Путину, что жить можно до 130 лет). К сожалению, выглядит так, что в отличие от карибского кризиса, когда был один публичный оппонент Хрущева (Микоян), сейчас публичного оппонента может и не быть (кроме заявления Медведева, о том, что "мы не сумасшедшие" мы ничего не услышали). Ядерный удар, в понимании этих дедов зацементирует их власть и власть их детей. Хотя это также миф. Есть еще один персонаж - заместитель главы администрации Путина Кириенко, который молчаливо на все это смотрит и считает, что послеядерная изоляция Путина превратит его (Кириенко) в де-факто Президента.

5. Кто этому противостоит? Как бы это странно не звучало, но это сам Путин. Или точнее его страх. Путин боится не только за свою жизнь, но и еще за две вещи: во-первых, он очень боится окончательной изоляции. А ядерный удар с большой долей вероятности приведет именно к этому. Во-вторых, он боится потерять свою главу в учебнике по истории. И эти две вещи главный сдерживающий фактор, как минимум, на сегодняшний день. И поэтому повторю то же, что и говорил неделю назад: ядерная угроза на сегодняшний день минимальна.

6. Вопрос заморозки конфликта в Украине Трамп попытается решить до своей инаугурации (вероятность того, что это удастся, пока невысока, но ситуация меняется чуть ли не каждый день). Уже сейчас мы можем говорить, что наш вопрос будет решаться, как часть крупных сделок Трампа по всему миру. Точно так же, можем утверждать, что Пуитн будет тянуть время с реальными переговорами до тех пор, пока не поймет, что линия фронта стабилизировалась. Но, я уверен, что не переговоры, а обмен мнениями на низшем уровне уже начался.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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