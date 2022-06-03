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Война на истощение: зачем Россия стремится заморозить боевые действия в Украине

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

3 июня 2022, 06:29

Если война затянется, может появиться новое АТО в пяти-семи регионах и дополнительно будут осуществляться ракетные удары. А это вернет нас в период 2014-2015 годов.

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Россия всячески затягивает войну, чтобы иметь время накопить силы для нового рывка / УНИАН

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 100 дней. Вариантов дальнейшего развития ситуации в Украине может быть несколько.

Первый и наиболее вероятный - заморозка этой войны. Условно говоря, Россия скажет, что она победила, Путин объявляет о завершении спецоперации - мол, за то, что всех целей спецоперации было достигнуто. После чего Россия делает консервацию - окапывается на этих территориях. Тем более, мы видим, что Россия хочет аннексировать эти территории и присоединять их к "рублевой зоне", проводить паспортизацию и тому подобное.

Именно поэтому Россия отвоевывает эти территории, создает там свои базы, заводит на них войска и требует от Украины договариваться. Если точнее - "принять новую реальность", как говорит Песков.

Конечно, Украина такой вариант не поддерживает, потому что для нас это невыгодно, ведь мы хотим деоккупировать территории. Поэтому это будет означать продолжение активной фазы войны - и мы, и русские будут воевать и наступать.

Второй вариант - продолжение войны, в течение которой Украина будет пытаться отвоевать захваченное, а Россия - завоевать еще больше. То есть, например, захватить всю Запорожскую область, а в перспективе и Одесскую, Николаевскую, чтобы отрезать Украину от моря. Но в таком случае это будет война на истощение - в определенный период может дойти до того, что ни Украина, ни РФ не смогут наступать. Вследствие этого может появиться определенная линия соприкосновения, где бои продлятся очень долго.

То есть тогда может появиться новое АТО и вместо двух регионов будет пять-семь и дополнительно будут осуществляться ракетные удары. А это де-факто вернет нас в период 2014-2015 годов, когда у нас будет продолжаться полузамороженный конфликт с угрозой в любой развернуться в полномасштабный. За это время Россия снова будет накапливать ресурсы, а Украина будет еще милитаризироваться.

Третий вариант и наиболее желательный для нас предполагает изменение системы в России, а также смерть Путина, дезинтеграцию государства, ее распад и возможность восстаний. Но этот же вариант пока наименее вероятен.

Единственный "плюс" для Украины в случае аннексии территорий на юге в том, что и Крым, и Донбасс, и Запорожье, и Херсон окончательно положит все в один пакет и тогда уже не будет никаких дипломатических возможностей, чтобы говорить о том, чтобы какие-то из этих территорий оставить России.

Читайте такжеСто дней войны с Россией-когда наступит мир и каковы шансы Украины на победуНасколько при таких условиях может растянуться горячая фаза, сейчас не скажет никто. Все может закончиться летом, или же еще через 10 лет. Украина 8 лет жила с войной на Донбассе, но серьезно общество начало воспринимать ее лишь тогда, когда дошла до окраин Киева. То же самое может произойти и теперь, потому что есть очень много неизвестных. В частности, мы не знаем, какими будут поставки западного вооружения и какими будут их объемы, что будет с украинской экономикой, ведь кроме оружия и армии, нужна работающая экономика, не устанет общество от войны и тому подобное.

Ресурсы для ведения войны у России будут - у них есть оружие, люди и критических затрат на ведение войны у них нет. И когда они перейдут в режим обороны, это потребует с их стороны еще меньше резервов и оборону они смогут выполнять даже за счет местных сатрапов, которые на них будут работать. К тому же, они в случае аннексии будут вынуждены будут держать здесь регулярную армию и даже заводить сюда солдат - срочников.

Главный риск, который сейчас для них существует - нефтяное эмбарго и полное отключение банковской системы от SWIFT. Но над этим надо работать, потому что их экономика "в плюсе" за счет высоких цен на энергоносители.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

война в Украине Анатолий Октисюк
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