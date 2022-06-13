Война на истощение: в чем угроза для Украины и возможная выгода для России

Война на истощение – это война не солдатами, а ресурсами / Фото УНИАН,

Когда мы говорим о войне на истощение, речь идет о борьбе на истощение Запада и России, а не Украины с Россией.

Нас особо истощать не надо, потому что наша экономика сравнительно очень мала, а армия нуждается в модернизации техники и вооружения.

Война на истощение – это война не солдатами, а ресурсами. Здесь вопрос в том, кто быстрее сломается на фоне экономического кризиса.

Для нас в этой войне на истощение есть свои плюсы и минусы.

Плюс в том, что воевать в долгую – значит снижать интенсивность боевых действий. Невозможно постоянно штурмовать, контратаковать и подобное. Это очень истощает не Запад, а Россию. Путин потратил на подготовку к войне в Украине сотни миллиардов. Россия вторглась, и сейчас каждый день эти миллиарды сгорают.

Россияне начали реалистично оценивать свои возможности. Они, скорее всего, не поставили себе какие-то дедлайны, например, захватить сначала Луганскую область, а до конца года сделать это с Донецкой.

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Поэтому война будет более позиционной, а линия фронта будет стабилизироваться.

Однако в этой борьбе Запада и России есть определенная угроза для нас, а именно – китайский фактор.

Китайцы уже твердо заявили, что любые попытки поддержать независимость Тайваня приведут к вторжению китайской армии. Если Китай пойдет на конфронтацию с Западом, он фактически сформирует с русскими некий союз.

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В таком случае Россия, на самом деле бедная экономическими ресурсами, получит серьезное усиление, чтобы воевать с нами дальше.

Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"