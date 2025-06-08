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Война Маска и Трампа только начинается, следующий - Вэнс

Игорь Эйдман
8 июня 2025, 21:10
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Вэнс демонстративно солидаризируется с Трампом, но не говорит ничего плохого о Маске.
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп / Фото: скриншот

Война Маска и Трампа на уничтожение только начинается. Сейчас республиканская верхушка пытается как-то погасить скандал, удержать стороны от резких заявлений. Но это может дать только временный эффект. Уже после перепалки в сети Маск подтвердил намерение создать новую партию и предложил назвать её "Партией Америки", а Трамп обещал расследовать предоставление государственных субсидий и льгот компаниям Маска. И то и другое - смертельно опасные угрозы противнику в этом конфликте.

Вэнс демонстративно солидаризируется с Трампом, но не говорит ничего плохого о Маске и, вероятно, пытается не допустить обострения конфликта. Нарцистический психопат Трамп должен заставить всё своё окружение принять участие в коллективной порке изменника. Однако Вэнс явно не хочет этого делать. Трамп не простит Вэнсу слова Маска о том, что тот должен заменить действующего президента.

Таким образом, следующим большим скандалом, скорее всего, станет конфликт Трампа и Вэнса. Конфликт этот был изначально вероятен, а сейчас стал практически неизбежен. Трамп никогда не терпел рядом с собой амбициозных публичных политиков, притягивающих к себе внимание публики. Он хочет или вопреки конституции сам баллотироваться на следующий срок, или выдвинуть в президенты кого-то из своей алчной семейки. Так что Вэнса ему необходимо заранее помножить на ноль.

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Вэнс был союзником Маска и ставленником его партнера, мультимиллиардера Тиля. Так что душой, я думаю, он с Маском и сейчас, хотя вынужден продолжать клясться в верности Трампу. Однако вряд ли это ему поможет.

Маск и Вэнс ещё хуже Трампа, потому что нынешний американский президент может только обогащаться и создавать хаос. А у Маска и Вэнса есть свой очень опасный проект технофашистской перестройки.

Однако без паники. Этот конфликт не принесет победу ни одной из сторон. Восстание Маска не будет успешным. Электорат МАГА не предаст своего кумира, эта секта целиком завязана на предводителя, то есть Трампа. Никого другого они не примут. Однако создание новой "Партии Америки" привело бы к потере республиканцами пяти-десяти процентов голосов. Это не принесет Маску большого успеха, но достаточно для сокрушительного поражения республиканцев и победы демократов уже на ближайших промежуточных выборах.

Скандальный конфликт Трампа со своим близким соратником и крупнейшим спонсором - не какое-то изолированное случайно явления. Это часть хаоса, в который погружает США Трамп. Политика Трампа - суетливые, разрушительные, противоречивые действия и перманентные скандалы. Закончиться это может только эпическим провалом - катастрофой для нынешней администрации и Республиканской партии.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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