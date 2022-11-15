Война лавандой не пахнет: об инциденте в поезде УЗ

Защитнику пришлось ехать стоя в тамбуре

"Пассажиры пожаловались на "неприятный запах" от военного, который возвращался с фронта, за что проводница выгнала его спать в тамбур на семь часов".

Да, боец гарантированно вонял - потому что такая она, война. Пахнет точно не лавандовой отдушкой. Если боец из окопа, то он пахнет потом, кровью, смазкой, раскаленным металлом и даже сожженным орковым мясом и несвежими трупами...

Собственно, поэтому у нас дома за линией фронта до сих пор пахнет моющими средствами и чем-то вкусным из кухни - потому что бойцы выполняют свою работу и пахнут войной.

Теоретически, по билетам спецслужбы могут найти тех пассажиров с деликатными носами. И выяснить, кто они такие, что на 9-м году войны у них такое отношение к украинским бойцам. Возможно, там разоблачатся интересные связи и действия.

Укрзализныця уже отреагировала - стюард просто "не заметил": "Вчера имели неприятную ситуацию в нашем Интерсити из Днепра, в которой детально разобрались и хотим рассказать. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остаток путешествия в тамбуре.

Выводы следующие: немедленно организовываем тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам, потому что им хватает стресса за пределами поезда.

Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением".

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