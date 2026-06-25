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Война, кризис и мобилизация: Денисенко рассказал, перед каким выбором стоит Путин

Вадим Денисенко
25 июня 2026, 19:10
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Сразу хочу заметить, что к блокаде Крыма он пока относится примерно так же, как к продвижению наших войск на Курскую область.
Война, кризис и мобилизация: Денисенко рассказал, перед каким выбором стоит Путин
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила, kremlin.ru

На фоне затягивания войны и отсутствия заметного прогресса в переговорах всё чаще возникает вопрос о способности России поддерживать нынешние темпы боевых действий без дополнительных людских ресурсов. В своей колонке политолог Вадим Денисенко анализирует военные, экономические и политические факторы, которые могут подтолкнуть Кремль к новой волне мобилизации. Автор также оценивает перспективы переговорного процесса, состояние российской экономики и возможные риски для режима Владимира Путина. Подробнее об этих тенденциях — в материале.

Мобилизация в России неизбежна?

Заявления российского руководства о том, что оно не соглашается на мир по линии фронта, де-факто делают переговоры маловероятными. Хотя их вероятность всё же не нулевая

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1. Россия будет готова выйти на разговоры о переговорах не раньше, чем Константиновка будет окончательно захвачена. Подчеркну: ключевая фраза — "о разговорах о переговорах". Дело в том, что падение Константиновки затруднит снабжение украинской группировки на всей северной части Донецкой области. И это даст возможность российской пропаганде в полную силу заговорить о переломе в войне.

2. Формула Путина-Ушакова "Стамбульские договоренности — дух Анкориджа — ситуация на земле" означает только одно: вывод украинских войск из Донбасса и ряд гуманитарных требований. Это та красная линия, которую начертил себе Путин. И которую он сознательно сформулировал сейчас. Сразу хочу заметить, что к блокаде Крыма он пока относится примерно так же, как к продвижению наших войск на Курскую землю. То есть как к временному явлению. Пока нет бунтов, а их в Крыму не будет, на это можно не обращать внимания.

3. Что касается позиции США, то у меня есть гипотеза — повторяю, гипотеза — что их формула "Украина на данный момент выигрывает войну", ""At this point, we are in a situation where Ukraine is winning the war." (оригинал заявления)", озвученная Джереми Леви, заместителем госсекретаря, является базовой предвыборной формулой Трампа. За этим ещё нужно понаблюдать, но с достаточно большой вероятностью можно сказать, что эта формула в предвыборный период заменит предыдущую о "прогрессе в переговорах".

Точнее, какие-то визиты Виткауфа с Кушнером будут, но это вряд ли приведет к еще большему давлению на РФ. Единственным реальным давлением на РФ может стать полное открытие Ормузского пролива, но пока мы наблюдаем колебания. Других весомых рычагов влияния на Путина у Трампа просто нет.

Но нынешняя американская формула в предвыборный период вполне может устроить республиканцев. Трамп перестал заигрывать с Путиным, есть эффектные кадры со взрывами в России, и можно продолжать говорить не о победе Украины, а о том, что Украина на данный момент одерживает победу.

4. Россия переживает общую предкризисную ситуацию, связанную с уже существующими кризисами трудовых ресурсов, кризисом платежей (просрочка по бюджетным платежам составляет 4 трлн, из них 1,7 трлн — это прямые задолженности по налогам без штрафов и пени, а прирост задолженности составляет 30 % за год), кризис инвестирования, что уже приводит к кризисам и предкризисным явлениям в целом ряде важных отраслей. Но говорить, что российская экономика уже обрушилась, — неправильно. Иранская война до сих пор тормозит процесс обвала, и о масштабном кризисе можно говорить не раньше середины следующего года.

5. На фронте россияне не смогут добиться каких-либо значимых прорывов без мобилизации. Насколько она может быть эффективной с точки зрения войны, должны говорить военные эксперты, но, насколько я понимаю, мобилизация 300 тысяч, как это было в 2022 году, ситуацию не спасёт. Нужно мобилизовать от 500 тысяч до миллиона (опять же, есть сомнения, что у россиян есть возможности для одновременного набора такого количества рекрутов).

6. При этом мы сталкиваемся с главной дилеммой Путина: мобилизация за деньги доконет экономику (потеря человеческих ресурсов и отсутствие денег без запуска печатного станка). С другой стороны, Путин не рассматривает переговоры как выход из ситуации. А мобилизация без денег может стать катализатором социальных взрывов.

7. Уже сейчас ясно, что нынешние управленческие методы функционирования российской экономики исчерпали себя. Нужно идти нестандартными путями. 24 июня, например, Путин де-факто передал решение проблемы бензинового кризиса в руки главы "Роснефти" Игоря Сечина, который в последние месяцы демонстрировал позицию "моя хата с краю". К чему приведёт такой шаг, пока сказать сложно, но можно предположить, что для большинства представителей этой отрасли — это плохой знак: Сечин всегда думает прежде всего о себе. Но, опять же, с одной стороны — это последняя соломинка, за которую хватается Путин, а с другой — это еще больший кризис для отрасли из-за ручного управления и отсутствия хороших сценариев на ближайшие месяцы. Единственное, что может сделать Сечин, — это увеличить импорт топлива. Но можно не сомневаться, что после выборов цены на топливо резко начнут расти.

8. И Сечиных нужно больше, чем один, потому что кризисы наступают со всех сторон. Но это ручное управление, которое разрушает модель, переставшую справляться с ситуацией. Ведь военные вызовы деклассировали достаточно либерально-технократическую модель управления российской экономикой.

9. Исходя из всего вышесказанного, Путин будет готовить крупную мобилизацию на октябрь. Открытый вопрос: сколько будет мобилизовано и за какие деньги.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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