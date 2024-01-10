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Война КНР за Тайвань: чего ждать

Игар Тышкевич
10 января 2024, 08:10
Да, быстрой интеграции даже при власти Гоминьдана не будет. Но никто и не спешит.
Китай, Тайвань
Китай і Тайвань / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, GoogleMaps

А зачем 13 января Тайвань избирает президента. На первый взгляд, лидирует Лай Цинде, лидер прогрессивной партии, выступающей за независимость. И что, победит и начнётся война?

Не совсем. На втором и третьем месте представители Гоминьдан и народной партии. Эти партии входят в так называемую "синюю коалицию" в Законодательном Юане. Которая выступает за реализацию подхода "одна страна-два пути" (в КНР это называется "одна страна-две системы").

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Проблема "синих" - они не договорились о едином кандидате. Но даже в таком формате разрыв между Лай Цинде и Хоу Юи очень и очень сократился. А это настроения населения.

На фоне таких процессов с общественным мнением логично задаться вопросом "а зачем воевать, если можно подождать".

Да, быстрой интеграции даже при власти Гоминьдана не будет. Но никто и не спешит.

Как-то так.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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КНР Тайвань Игар Тышкевич
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