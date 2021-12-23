Война как шанс

России не нужна украинская государственность, но нужны украинцы / Reuters

Лучше всего текущую ситуацию в Украине описывает евангельское поучение, которое Лука вкладывает в уста Христа: "тогда люди ели, пили, женились, вплоть до того дня, пока Ной не вошел в свой ковчег. Тогда наступил потоп и их всех уничтожил. Это будет так же, как было во времена Лота. Тогда люди ели, пили, покупали, продавали, сажали деревья и строили дома. Но в день, когда Лот ушел из Содома, с небес пролился дождь из огня и серы и всех их уничтожил".

Российское федеральное агентство по техническому регулированию и метеорологии впервые в истории современной России утверждает национальный стандарт РФ "срочное захоронение трупов в военное и мирное время" (ГОСТ Р 42.7.01—2021), который вступит в силу 1 февраля 2022 года. Американцы впервые серьезно рассматривают вопрос, как придать будущей украинской партизанке эффективности моджахедов и превратить ее в Талибан для россиян. А украинский президент в это же время продолжает призывать НАТО (и провоцировать Россию) предоставить четкую перспективу членства Украины в альянсе уже в следующем году. Его потенциальный конкурент на следующих выборах и киевский градоначальник проверит на следующей неделе электрические сирены, но вместо обучения столичных жителей, что делать, когда они как львы зарыкают все по-настоящему, нас просят сохранять спокойствие и не реагировать на непривычный звук…

Читайте такжеВиталий Портников. Война через четыре недели?Нет, я не алярмист и не пытаюсь передать кутьи меда. Я не считаю, что мы обречены на широкомасштабный конфликт с Россией. Но я вижу, что с каждым днем такой конфликт становится все реальнее. Победить НАТО в Украине – которое за Украину не будет воевать - идеальный сценарий для Путина, чтобы попытаться переформатировать мир за парадигмой "концерта великих держав", которая так нравится не только престарелому хозяину Кремля, но и старому гению американской дипломатии Генри Киссинджеру (см. его "Мировой порядок. Размышления о характере наций в историческом контексте").

Я думаю, что утечка информации о том, что в Вашингтоне стали серьезно обдумывать возможную поддержку украинской партизанки – лучшая новость за последний год. Это значит, что американцы готовы побороться за Украину, а не только выражать "глубокое беспокойство". И у нас есть шанс выжить и переродиться в будущей катастрофе.

Читайте такжеПутин окончательно потерял связь с реальностью: ресурсов для войны нетПозвольте еще раз прибегнуть процитировать Священное Писание: "если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плодов". Иногда нации, как и отдельному человеку, следует пережить экзистенциальный кризис – настоящий катарсис – чтобы получить шанс на новое начало.

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Так из пепла Османской империи родилась современная Турция, из выступления де Голля на BBC 18 июня 1940 года – надежда на возрождение независимой Франции, из руин Третьего Райха – современная Германия, из хаоса гражданской войны встал Советский Союз... На самом деле таких примеров немного. Значительная часть экзистенциальных кризисов завершались для государств развалиной и упадком. Никто не знает наперед, переживет ли пациент клиническую смерть. Поэтому звать большую войну точно не стоит. Но если она случится, нужно сделать все, чтобы вынести уроки из нашего нелепого прошлого и превратить ее в новый шанс и новое начало для Украины.

Что для этого нужно?

Прежде всего группа людей, способных возглавить сопротивление и стать отцами-основателями новой Украины. Джордж Вашингтон никогда бы не выиграл войну за независимость, если бы вокруг него не сплотились те, кого американский историк Джозеф Эллис назвал "братьями-основателями" США. На самом деле их было немного – из ключевых фигур это Бенджамин Франклин, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джон Джей, Джеймс Мэдисон и Александер Гамильтон. Четверо из них были первыми президентами США, Джон Джей – первым главой Верховного суда, а Гамильтон – отцом финансовой системы вновь созданной федерации. Бенджамин Франклин, самый старший из всех, не занимал официальных должностей в США, но был единственным из отцов-основателей, кто скрепил своей подписью все три важнейшие исторические документа, что лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства: Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года.

То же самое мы можем сказать об Израиле. Если бы рядом с Бен Гурионом не было Исаака Бен-Цви, Моше Шарета, Леви Эшколя, Голды Меир, Элизера Каплана, Дов Йосефа, вряд ли еврейский народ получил бы свое государство и сохранил его в казалось бы безнадежной борьбе за существование Израиля. То же самое можно сказать об отцах-основателях современной Индии или постапартеидной Южной Африки. Впрочем ограничусь лишь повторением общеизвестной истины: один в поле не воин. Конечно, должен быть настоящий харизматичный лидер, но также группа тех, кого потомки назовут "братьями-основателями" новой Украины.

Второе, нужно видение будущей Украины. Кажется, все, кто имеет голову думать, убедились, что "Украина - не Россия" – это плохая национальная идея. Вы не можете построить комфортный и надежный дом, если в основе вашего видения этого дома лежит простое возражение: чтобы не как у соседа. И американские колонисты, и сионисты, и борцы против апартеида четко знали не только чего они не хотят, а и собственно каким они хотят видеть свой дом. Не в подробностях и не в деталях – в строительстве государств так не бывает, но в общих очертаниях и принципах.

Мы за 30 лет так и не начали серьезный разговор о том, что значит быть украинцем, какие правила игры мы готовы оставить на усмотрение профессиональных политиков, а какие оставить в своих руках, чтобы всегда держать власть в напряжении, как и зачем нам жить вместе – и это Ахиллова пята нашей государственности. Другими словами, чтобы выиграть нашу войну, следует мечтать не только о надежном заборе вокруг украинского подворья, но и об архитектуре и функционале будущего украинского дома. Воевать за всегда перспективнее, чем только против.

Третье, нам нужно будет убедить мир, что формальная легитимность весит меньше нашего фундаментального права самим определять свою судьбу. Когда де Голль обратился к французам с призывом сопротивляться нацистам, он не имел никакого демократического мандата: никто его не избирал лидером нации и не уполномочивал говорить от имени французов. Но именно поэтому де Голль – величайшая фигура во французской истории прошлого века.

Кстати, первые выборы в Израиле состоялись лишь в январе 1949 года, Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль и сформировал временное правительство за восемь месяцев до того – 14 мая 1948 года. Просто потому, что верил, – он должен был так поступать. Мы должны понять, что во время смертельной угрозы для государства лидеров народ не выбирает – он их узнает. В конце концов легитимным главой Франции времен нацистской оккупации был маршал Петен, а генерал де Голль был самозванцем…

Четвертое. Нам следует выучить очень простой урок, который сформулировала киевлянка Голда Меир: "Судьба маленьких стран всегда зависит от сверхдержав, а те всегда защищают прежде всего собственные интересы". Мы должны перерасти свой инфантилизм и прекратить ожидать, что американские политики должны просыпаться и ложиться спать с мыслью об Украине, или впадать в отчаяние и воспринимать как измену вполне прагматичное отстаивание Вашингтоном собственных интересов в первую очередь.

Как когда-то сказала Меркель Ющенко после Бухарестского саммита: Украина только тогда будет иметь шанс присоединиться к НАТО, когда ее вступление в альянс увеличит, а не уменьшит безопасность всех его членов. Сейчас для трезвых голов в европейских столицах очевидно: даже предоставление Украине ПДЧ – уменьшит европейскую безопасность, а не увеличит. Поэтому нам нужно научиться трезво видеть, где интересы украинского быка совпадают с интересами американского Юпитера и пользоваться этим, не претендуя чтобы Юпитер думал о быке больше, чем о своем место на геополитическом Олимпе.

И последнее. Нам нужно осознать, что наш главный враг хочет нас не уничтожить, а ассимилировать. России не нужна украинская государственность, но нужны украинцы. Большой соблазн заключается в том, что украинцы со времени создания Российской империи делали и делают сногсшибательные карьеры в соседнем государстве. Если бы Королев родился в независимой Украине, он никогда бы не отправлял в космос ракеты. Хотя возможно и отправлял бы, но после эмиграции в США, Китай или Россию.

Если почитать историю всех этих разумовских, кочубеев, прокоповичей, безбородьков, а позже – подгорный, малиновских, семичасних, кириченко, то трудно не согласиться, что украинцы – сотворцы российской империи, а не ее жертвы. Сколько бы мы ни вопили "прочь от Москвы!", Россия для значительной части украинцев остается если не ментально ближе, то понятнее Европы. Если верно служишь империи, ничто не мешает подняться до самых ее верхов. И именно поэтому чтобы выиграть нашу войну нам недостаточно воевать против России. Мы должны отделится от нее не столько языком, сколько принципиально иной мировоззренческой системой координат. Как когда-то американцы от британцев. Империя всегда (или по крайней мере еще долго) лучше будет кормить своих подданных. Так что нам нужно предложить чтобы в украинском доме было что-то, важнее российского холодильника. Свобода? Уважение человеческого достоинства? Справедливость? Равные правила игры для всех?

Напоследок. Меньше всего я хочу, чтобы мои предсказания оказались пророчествами. Война - это всегда плохо. Это оборванные жизни, изуродованные тела, искалеченные судьбы и разрушенные дома. Поэтому, как говорила Голда Меир, войну нужно попытаться предотвратить – почти любой ценой. Но если придется воевать, то мы будем воевать и победим, Впрочем, сначала надо опробовать все остальные варианты выхода из кризиса.

Впрочем, если нам все же суждено заплатить большую цену за сохранение своей государственности, нужно лишь заплатив ее мы получили шанс на новое начало. Шанс, который мы не будем иметь никакого права упустить. И чтобы не осквернить его, готовиться нужно уже сейчас…