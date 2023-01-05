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Война как фактор: как изменится курс доллара в 2023 году

Алексей Кущ

эксперт аналитического центра “Об’єднана Україна”

5 января 2023, 08:00
Существенная коррекция курса иностранных валют может произойти, если по каким-то причинам международная финансовая помощь вовремя не поступит в Украину.
Экономика
Курс гривны в 2023 году будет сохраняться на уровне 40-45 гривен за доллар - Алексей Кущ / УНИАН

Экономическая ситуация в Украине сейчас является производной от динамики войны. Соответственно, курс валют – это отражение ситуации в экономике. Нынешняя ее модель, которая предполагает экономический кризис, в частности, падение инвестиционной активности бизнеса и покупательной способности населения не только приводит к снижению импорта, но и влияет на возможности украинского экспорта получать валютную выручку. Кроме того, экспорт снижается и из-за блокировки транспортных маршрутов.

Два этих фактора уравновешивают друг друга. И, если сравнивать объемы валюты, которую за 10 месяцев продали на межбанке, можно увидеть, что валюты было куплено всего лишь на 3 миллиарда гривен больше, чем было продано. Это говорит о том, что валютный рынок более-менее сбалансирован. Наличный рынок также ограничен платежеспособностью населения и кризисом в теневом секторе экономики. Поэтому наличность идет только по карточным счетам украинских беженцев в Европе. В начале полномасштабного вторжения туда уходили по 3 миллиарда евро, а сейчас около 1,5 миллиарда. То есть семьи в Украине зарабатывают деньги и пересылают их своим родственникам, тем самым провоцируя отток валюты из Украины. Пока такой отток удается перекрыть за счет международной финансовой помощи, то есть тех средств, которые мы будем получать в виде кредитов и грантов.

Поэтому в нынешней ситуации глубокой девальвации гривны не будет. Существенная коррекция курса может произойти, если по каким-то причинам международная финансовая помощь вовремя не поступит в Украину. Или если увеличится поток миграции украинцев в Европу, что, соответственно, усилит и отток валюты в Европу. Каким в этом случае будет влияние на курс - прогнозировать очень трудно, но оно явно будет серьезным. Пока вероятность такого сценария крайне мала, потому курс продолжит колебаться в нынешних значениях. С учетом волатильности - на уровне 40 гривен плюс 10 процентов. То есть курс гривны по отношению к доллару в случае девальвации может достичь отметки в 44-45 гривен, но и тут возможны качели и откат назад в рамках коррекции. При этом не исключено, что курс может укрепиться в коридоре 5 процентов.

Во время войны главная задача инвестора – не заработать, а сохранить деньги. Наиболее оптимальное решение - хранить накопленное в иностранной валюте, причем евро стоит отдавать предпочтение в случае долгосрочных вложений, а долларам - в краткосрочных. В случае хранения средств в гривне, стоит выбирать между банковскими депозитами и военными облигациями, причем в военных облигациях и процент выше, и налогообложения нет, не говоря уже о том, что за счет таких облигаций оказывается помощь государству. Все остальное (как, например, вложение в товар) – это уже не стратегия инвестирования, а личного бизнеса.

В 2023 году Европа приблизится к экономической рецессии, что всегда провоцирует падение спроса на энергоресурсы. И потому той ситуации, при которой РФ изнутри пыталась расшатать ЕС, в следующем году уже не будет. Разве что в случае форс-мажора – атаки России по украинской ГТС, что может спровоцировать очередной виток газовой эскалации и привести к некоторому дефициту газа в Украине.

В случае с электроэнергией, основная проблема - в ее наличии. У нас сейчас наблюдается классическая энергетическая бедность, когда из-за нехватки электроэнергии снизилось энергоемкость ВВП, которая и формирует потолок роста цен на электроэнергию. Как следствие, изменилась структура генерации – в частности, доля атомной генерации возросла до 80%, потому что тепловая генерация сильно повреждена, а ветровая и солнечная в большинстве своем находятся на оккупированных Россией территориях и тоже повреждена. Потому электроэнергия не будет слишком дорогой для промышленности, но ее не будет хватать. Поэтому дефицит энергоресурсов в 2023 году будет сохраняться.

Алексей Кущ, эксперт аналитического центра "Об’єднана Україна", специально для Главреда

курс гривны курс доллара Алексей Кущ
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