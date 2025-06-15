Война Израиля против Ирана - это надолго

Война Израиля против Ирана.
1. Это надолго , о чем уже заявил премьер Израиля Нетаньяхну.
2. Это невыгодно ни нам, ни миру в целом. Иран не передавал баллистические ракеты РФ, так что аргумент некоторых экспертов о том, что теперь Ирану будет не до рф и нам это выгодно, не выдерживает никакой критики. "
"Шахеды" рф уже давно сама производит.
3. Очевидные минусы - цены на нефть уже серьёзно выросли и будут и дальше рости. А это значит, что и доходы рф будут расти.
4. Переключение внимания с Украины на войну между Израилем и Ираном. В первую очередь со стороны США.
Путин, естественно, будет пользоваться этим "окном возможностей" и продолжит летнее наступление.
Так что ни о какой "заморозке" боевых действий в краткосрочной перспективе говорить не стоит.
5. Поздравление Рубио с "днем россии" накануне атаки Израиля на Иран, о котором очевидно было известно Вашингтону- очень нехороший знак.
Похоже Трамп окончательно принял решение, как он заявил, "позволить детям подраться в парке и пока не разнимать их".
Ждём массированного удара баллистическими ракетами мо стороны Ирана по Израилю.
В ближайшие дни эскалация конфликта будет только возростать.
Как далеко это все зайдёт на данный момент гадать смысла нет.
Этого не знает никто.
Кто такой Максим Яли?
Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.
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