Война Израиля против Ирана - это надолго

Путин, естественно, будет пользоваться этим "окном возможностей" и продолжит летнее наступление.

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Война Израиля против Ирана.

1. Это надолго , о чем уже заявил премьер Израиля Нетаньяхну.

2. Это невыгодно ни нам, ни миру в целом. Иран не передавал баллистические ракеты РФ, так что аргумент некоторых экспертов о том, что теперь Ирану будет не до рф и нам это выгодно, не выдерживает никакой критики. "

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"Шахеды" рф уже давно сама производит.

3. Очевидные минусы - цены на нефть уже серьёзно выросли и будут и дальше рости. А это значит, что и доходы рф будут расти.

4. Переключение внимания с Украины на войну между Израилем и Ираном. В первую очередь со стороны США.

Путин, естественно, будет пользоваться этим "окном возможностей" и продолжит летнее наступление.

Так что ни о какой "заморозке" боевых действий в краткосрочной перспективе говорить не стоит.

5. Поздравление Рубио с "днем россии" накануне атаки Израиля на Иран, о котором очевидно было известно Вашингтону- очень нехороший знак.

Похоже Трамп окончательно принял решение, как он заявил, "позволить детям подраться в парке и пока не разнимать их".

Ждём массированного удара баллистическими ракетами мо стороны Ирана по Израилю.

В ближайшие дни эскалация конфликта будет только возростать.

Как далеко это все зайдёт на данный момент гадать смысла нет.

Этого не знает никто.

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Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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