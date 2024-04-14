Война Израиля и Ирана: чего ждать Украине

Эта война окончательно отодвинет нас с повестки дня, а ее масштаб может серьезно уменьшить и так недостающие ресурсы для нас.

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Война Израиля и Ирана / коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Несколько коротких тезисов накануне новой войны Ирана против Израиля

1. Я много и часто писал, что любые успехи россиян будут увеличивать количество войн в мире. Что потратив ресурсы на нашу победу - Запад не будет тратить их значительно больше в других войнах. Но как есть.

2. Война Ирана и Израиля не будет похожей на нашу. Я думаю, это будет война ракет и дронов без наземных действий. Но масштаб ракетных ударов и разрушений будет значительный.

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3. Для нас эта война не дает никаких выгод. Если бы это произошло в 2022, то Иран не смог бы оказать помощь россиянам с шахедами. Теперь же они их производят сами.

Более того, эта война окончательно отодвинет нас с повестки дня, а ее масштаб может серьезно уменьшить и так отсутствующие ресурсы для нас.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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