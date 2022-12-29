Война идет в Россию: что ждет РФ и Путина в 2023 году

Уже в ближайшие месяцы война перенесется на территорию России, Беларуси и Крыма.

Война перебросится на территорию России, и через полгода от армии РФ ничего не останется, считает Соскин / Коллаж Главред, kremlin.ru, скриншот

У Путина и России на 2023 год вырисовывается очень плохая перспектива.

Когда российская армия вторглась в Украину 24 февраля, ее численность составляла 200 тысяч человек, но за десять месяцев ее перебили. И теперь у России уже нет тех войск, ресурсов, сил и техники. Путин набрал вторую армию – 318 тысяч мобилизованных и 120 тысяч срочников, но россияне не возмутились и, как бараны, молча пошли на убой.

Украинская армия в день на фронте уничтожает, как минимум, 300 российских военнослужащих, а раненных в три раза больше. Получается, в день до тысячи россиян уходят в небытие. Такими темпами за декабрь 30-40 тысяч человек из нового призыва будут ликвидированы в том или ином виде. Если украинская армия продолжит в том же духе, то за зиму при такой интенсивности боев и такой "мясорубке" 100 тысяч российских солдат из 300 тысяч уйдет в небытие.

В итоге при продолжении боевых действий в Украине у Путина от второй набранной армии ничего не останется уже через полгода.

При этом в России падает экономика, ведь все эти люди были в народном хозяйстве, плюс несколько миллионов россиян уехало из страны. Таким образом, в РФ происходит обвал денежной системы. Даже нефть Путин сегодня вынужден продавать за 40 с чем-то долларов за баррель, то есть почти по себестоимости.

Таким образом, длительный период Россия выдержать эту войну не сможет.

А если учесть еще и то, что "Большая семерка" назвала Путина и Лукашенко военными преступниками, для Путина складывается ситуация, как в фильме – "или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". То есть он или выиграет войну, или ему конец. Это означает, что Путин не может остановиться в Украине.

По этой причине Путину нужно расширить военные действия. Ему выгодно, чтобы война началась где-то еще, ему нужно перевести войну в мировой спектр. Поэтому 2023 год станет годом, когда в мире начнутся новые войны. Война может вспыхнуть в Косово, Латинской Америке (в Перу, например, начинается заваруха), Африке или Азии (сейчас произошли столкновения между Индией и Китаем, в результате которых погибли сотни людей). Путину очень выгодно, чтобы Северная Корея напала на Южную, и тихоокеанская война ему нужна позарез. Потому все силы Путина и его банды будут брошены на это. Ведь если он не уйдет из-под удара Украины, у него очень плохие перспективы.

Путину придется проводить новую мобилизацию в России уже в марте, чтобы набрать, как минимум, полмиллиона человек. А это может привести к внутренним столкновениям в России, потому что напряжение в российском обществе и так велико.

Россия не может достичь успеха на фронте, но Путин может уничтожить украинскую экономику и наши города, а вот украинскую армию он уничтожить не в силах. Таков парадокс: каждый российский удар по украинским городам лишь поднимает градус украинской люти.

В таких условиях война должна переброситься на территорию России. И я думаю, после декабрьского ракетного удара РФ война перенесется на российскую территорию. Как только украинские генерирующие мощности будут окончательно уничтожены, у Украины не останется другого выхода, кроме как перенести войну на территорию России, Беларуси и Крыма.

Наша армия пойдет туда, и никакие вашингтонские либо брюссельские приказы остановиться действовать не будут.

Если начнется война на территории России и Беларуси, в войну также втянутся Польша, Литва и другие страны.

Таким образом, вполне вероятно, что Украина не будет ждать январского ракетного удара, и первый месяц 2023 года ознаменуется ударом Украины по российской территории. После чего война станет уже евразийской. В любом случае, Украина не может ждать появления у России иранских ракет.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, политолог и экономист, специально для Главреда