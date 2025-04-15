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Война идет в Европу

Игорь Эйдман
15 апреля 2025, 06:10
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Агрессия России против Европы станет практически неизбежна, если Путин добьется успеха в войне против Украины.
последствия удара по Сумам
Последствия удара по Сумам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Все мы потрясены очередной трагедией, преступлением против человечности - массовым убийством российскими оккупантами мирных жителей в Сумах. Люди, живущие в пока ещё мирных европейских городах, должны понимать, если путинской России не сломают хребет в Украине, война придет и в их дома.

Я согласен с военным экспертом и историком, профессором Потсдамского университета Зёнке Найтцелем в том, что Путин не будет ждать, когда Европа подготовиться к войне (планирует к концу десятилетия) и постарается напасть раньше. Самые опасные годы 2026 и 2027. Пока в США у власти неадекватный и коррумпированный нарцисс Трамп, крупнейшая страна НАТО не сможет оказать европейцам эффективную помощь. Поэтому дед-лайн Путина для нападения на Европу - 2028 год, когда в США состоятся президентские выборы. Скорее всего, он попытается реализовать свою параноидальную сверхидею реванша в Холодной войне и восстановления советской сферы влияния в Европе до этого срока.

Агрессия России против Европы станет практически неизбежна, если Путин добьется успеха в войне против Украины. В этом случае очень вероятно, что уже через несколько месяцев он ударит по Молдове, а где-то через год по странам Балтии. Это не пустое вангование, а элементарный просчет логики его действий. Сразу после российской агрессии в 2008 году против Грузии я таким же образом спрогнозировал захват Крыма и Донбасса (постоянные мои читатели это помнят).

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Если европейцы не хотят, чтобы их континент стал большой Бучей и Сумами, они должны снять с себя последнюю рубашку, но помочь Украине выстоять и победить. Пытаюсь донести этот месседж до всех, до кого могу.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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