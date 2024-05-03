Война и что будет дальше? Тактический и стратегический взгляд

Для нас победа начинается с момента, когда Украина сохраняет свой суверенитет, возможность выбирать свой путь развития.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Оптимизм обычно базируется на двух форматах убеждения: в будущем будет лучше или сейчас и в будущем могло быть намного хуже. Во время такой масштабной войны как наша очень хорошо позволяют фокусироваться второй. Это работает и при оценке того, что такое победа для Украины.

Цель Путина не изменилась - уничтожить суверенитет Украины. То есть победа для России - уничтожение украинской государственности или взятие Украины под полный контроль по модели Беларуси. Остановить его может только мощное давление на режим.

Мы начинали эту войну как аутсайдер. За последние 10 лет Россия потратила на оборону в 25 раз больше, ее экономика была больше в 10 раз, население - в 3,5. Интеграция в мировые цепи производства и поставок позволила Путину думать, что и полномасштабная война ему обойдется как было с Грузией и Крымом. Собственно, учитывая эти факторы, сценарий блицкрига в Украине при тишине всего мира мог бы быть реальным.

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И поэтому для нас победа начинается с момента, когда Украина сохраняет свой суверенитет, возможность выбирать свой путь развития и строить модель безопасности. Здесь сценарии разные.

Эта война уже прошла несколько этапов: вторжение и первые успехи РФ; откат с Севера; ползучее продвижение РФ на Востоке и Юге благодаря превосходству в артиллерии и авиации; контрнаступательные успехи ВСУ 2022; ползучее наступление россиян; попытка контрнаступления ВСУ; новое ползучее наступление россиян, которое продолжается до сих пор.

Все что мы видели кроме рывков 2022 - это циклы, когда одна из сторон пользуется полученным в моменте преимуществом. И то, что происходит сейчас - именно об этом. "Благодаря" очень долгому поиску смелости и решимости европейскими правительствами, ничем не оправданной задержке с поставками оружия со стороны США, торможением с мобилизацией у нас сейчас Украина находится на дне своих возможностей, путинская Россия - на пике. Соответственно мы видим что видим.

Но. Главные товары, которыми сейчас торгует Россия - это блеф и страх. Никаких новых преимуществ, которых у них не было бы в начале войны, не сформировано. Их успехи стали возможны в основном из-за провала западной помощи по артиллерии и ПВО. Когда Россия сумела свое гипотетическое численное преимущество превратить в реальный фактор успеха. Да, потерянное нами и союзниками время не прошло так просто.

Россияне имеют очень значительные тактические успехи, но до таких "приколов" как произошел с Херсоном у нас 2022 или с Харьковской областью у них далеко. Хотя в мае-июне положительной динамики на фронте не будет, лаг торможения работает.

Теперь это все придется наверстывать, чтобы вернуть себе инициативу на поле боя, Украине и нашим партнерам придется заново формировать технологическое преимущество.

Однако - это для нас главное - последние месяцы вернули динамику помощи Украине на положительный тренд. Настоящий снарядный голод вот-вот закончится, с мобилизацией криво косо, но ситуация постепенно решается. Соответственно, у России будет очень мало времени, чтобы свое текущее преимущество реализовать в действительно большие результаты на поле боя.

И сейчас для Украины главными тактическими задачами будут:

1. остановить наступление РФ и стабилизировать линию соприкосновения (это горизонт в 2-4 месяца). закрепиться на удобных оборонительных позициях. Подготовить больше резервов, расширить возможности для ротации. Немного успокоиться в целом.

2. усилить атаки на логистику и тыл РФ. то есть ограничить их военный потенциал, и наносить постоянные удары по экономической и социальной устойчивости. Как видим сегодня, предоставление пакета помощи атаки на российские НПЗ не остановили. И это хорошо

Именно над этим Украина сейчас и работает. Выполнение этих задач может в дальнейшем вести к 4 сценариям:

1. Создать условия для решительных действий Украины.

2. Заставить стороны пойти на долговременную заморозку (фактический мир без формального).

3. Дождаться "черного лебедя", который нанесет по путинскому режиму так необходимый нам сокрушительный удар.

4. Уже дождаться "третьей мировой", гг.

А вот какой вариант и в какой конфигурации более вероятен мы поговорим отдельно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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