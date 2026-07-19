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Война будет до 2029 года: Кущ про громкое заявление Трампа

Алексей Кущ
19 июля 2026, 08:10
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Экономист объясняет, почему окна возможностей для мира откроются только летом 2028 и летом 2029 года, а сценарий затягивания войны за 2030-й уже не исключен.
Трамп назвал год завершения войны в Украине
Трамп назвал год завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Заявление Трампа о том, что российско-украинская война может продлиться до 2028-2029 годов, совпало с прогнозами, которые эксперт Алексей Кущ неоднократно озвучивал ранее. Аналитик связывает эти сроки с политическими циклами в США и проводит параллель с ирано-иракской войной 1980-1988 годов - с медленной линией фронта, ударами по инфраструктуре и кризисом мобилизационного резерва. В колонке Кущ поясняет, почему именно лето 2028-го и лето 2029-го станут окнами возможностей для мира, и почему сценарий затягивания конфликта за 2030 год тоже не исключен. Публикуем его мнение на языке оригинала.

Бюджет на два года войны утвержден.

Трамп заявил о том, что российско-украинская война продлится до 2028-2029.

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Кстати, о данном тайминге я писал неоднократно в своих статьях.

Мотивация внешних игроков глобально повлиять на завершение войны до 2028 года - минимальная.

Первое окно возможностей для мира - лето 2028-го.

Второе окно возможностей - лето 2029.

Все связано с политическими циклами в США: завершение войны может стать фактором американской геополитики либо до президентских выборов 2028 года (тогда мирное соглашение инициирует действующая администрация президента США), либо уже после выборов (тогда переговоры инициирует уже следующая администрация в 2029).

В контексте сроков, российско-украинская война все больше становится похожей на динамику ирано-иракской войны 1980-1988 годов с медленной динамикой по линии фронта, ударами по инфраструктуре городов и кризисом мобрезерва.

Период завершения войны в 2028-2029, следует рассматривать как оптимистический сценарий.

В негативном - срок завершения войны может "уйти" за 2030 год.

А пока констатируем: деньги есть на два года войны и раньше она не закончится.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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война в Украине Алексей Кущ война России и Украины
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