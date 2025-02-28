Военная разведка знала о вторжении в Украину?

Недавно генерал С. Наев, бывший командующий Объединенных сил ВСУ дал довольно резонансное интервью "Украинской правде", где заявил, что не имел от ГУР официальной информации о полномасштабной агрессии России. То есть, все разведки мира в открытом режиме предупреждали, но генерал Наев ждал инфу именно от ГУР и не дождался. Наверное, поэтому враг и двигался с юга и с севера, почти не встречая сопротивления...
В свою очередь, руководитель ГУР генерал К. Буданов в своем общении с "Укринформом" отметил, что во-первых, было много публичной информации о нападении. Во-вторых, ГУР давал сведения о вторжении по закрытым каналам ВСУ по всем внутренним документам. Почему они не попали к Наеву, если не попали, это уже проблема как раз той структуры, которую Наев и возглавлял. А что касается непосредственного рапорта, то у нас ГУР отчитывается лично только Верховному Главнокомандующему, то есть, президенту В. Зеленскому. Вряд ли генерал Наев об этом забыл.
И хотя я - человек гражданский, но подтверждаю, что информация о нападении от разведки у военных была, я об этом слышал. Например, именно благодаря ей удалось сохранить большинство наших самолетов, которые были заблаговременно подняты в воздух.
Вопрос в другом. Зачем именно сейчас эти попытки обвинить ГУР и его руководителя? Видимо, выборы такие приближаются, и то, что К. Буданов находится в топе рейтинга, кому-то из политиков не дает покоя. Но война не закончилась, враг продолжает давить, поэтому политические выяснения отношений, особенно между военными, абсолютно неуместны.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред