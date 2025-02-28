Военная разведка знала о вторжении в Украину?

ГУР давал сведения о вторжении по закрытым каналам ВСУ по всем внутренним документам.

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Буданов и война / Коллаж Главред, фото ГУР МО, 22 отдельная механизированная бригада

Недавно генерал С. Наев, бывший командующий Объединенных сил ВСУ дал довольно резонансное интервью "Украинской правде", где заявил, что не имел от ГУР официальной информации о полномасштабной агрессии России. То есть, все разведки мира в открытом режиме предупреждали, но генерал Наев ждал инфу именно от ГУР и не дождался. Наверное, поэтому враг и двигался с юга и с севера, почти не встречая сопротивления...

В свою очередь, руководитель ГУР генерал К. Буданов в своем общении с "Укринформом" отметил, что во-первых, было много публичной информации о нападении. Во-вторых, ГУР давал сведения о вторжении по закрытым каналам ВСУ по всем внутренним документам. Почему они не попали к Наеву, если не попали, это уже проблема как раз той структуры, которую Наев и возглавлял. А что касается непосредственного рапорта, то у нас ГУР отчитывается лично только Верховному Главнокомандующему, то есть, президенту В. Зеленскому. Вряд ли генерал Наев об этом забыл.

И хотя я - человек гражданский, но подтверждаю, что информация о нападении от разведки у военных была, я об этом слышал. Например, именно благодаря ей удалось сохранить большинство наших самолетов, которые были заблаговременно подняты в воздух.

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Вопрос в другом. Зачем именно сейчас эти попытки обвинить ГУР и его руководителя? Видимо, выборы такие приближаются, и то, что К. Буданов находится в топе рейтинга, кому-то из политиков не дает покоя. Но война не закончилась, враг продолжает давить, поэтому политические выяснения отношений, особенно между военными, абсолютно неуместны.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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