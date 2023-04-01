Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализацию

Путин - это вам не Зеленский какой-нибудь. И даже не Байден, который решился таки в Киев приехать.

Путин сам спустил свою жизнь в канализацию, считает Альфред Кох / Фото: сайт Кремля

Сегодня я решил позволить себе помечтать. И подвигло меня к этому сообщение о том, что Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции "Аккую". Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью телеканалу A Haber.

Это, конечно, крайне маловероятно. Но вдруг Эрдоган прав и Путин действительно приедет в Турцию? Я понимаю, что Турция Римского статута Международного уголовного суда не подписывала и поэтому никакого риска того, что Путин будет арестован турецкими властями, нет. Но! Турция и не собиралась убивать российского посла в Турции Андрея Карлова. Однако 19 декабря 2016 года, в Анкаре, 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ подошел к нему, когда Карлов выступал на сцене, и с криками "Это ему за Алеппо!", "Не забывайте Сирию" и "Мы умираем там, а ты умрешь здесь!" выпустил в несчастного девять пуль. Карлов скончался по пути в больницу.

Турция - страна непростая. Там, помимо таких полицейских, есть еще и курдские боевики, и арабские беженцы - тайные последователи ИГИЛ, есть те, кто сражался против русских в Сирии… Мало ли что… За всем не уследишь…

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Народ на Ближнем Востоке горячий, пассионарный, жертвенный. Сколько среди них смертников? Не сосчитать…Так что поезжай, дорогой ты наш Владимир Владимирович, в Турцию, навстречу своей судьбе. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной - не миновать. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Семь бед - один ответ…Уверен, что Эрдоган прекрасно понимает, какая ответственность лежит на нем в случае, если Путин все-таки решится нанести ему визит. И при попустительстве турецких спецслужб его охрана сумеет не заметить какого-нибудь тщательно подобранного молодого фанатика, которого сразу же после "досадного инцидента" застрелят героические турецкие полицейские. Как потом напишут газеты: "в завязавшейся перестрелке…"

А уж благодарность всего человечества, включая (судя по разговору Пригожина с Ахмедовым) подавляющую часть россиян, Эрдогану будет просто обеспечена.

И ведь какая парадоксальная ситуация сложится: большинству людей нужно годами трудиться для того, чтобы добиться такой же любви, что и Эрдогану просто за недосмотр службы охраны. Мечты, мечты… Где ваша сладость…

Только вот не поедет никуда Путин. Потому, что трус. Он по России-то ездить и со своими подданными встретиться не по телевизору боится, а тут - в Турцию!

Это ж какие нервы надо иметь! Железные. Не, шалишь: Путин - это вам не Зеленский какой-нибудь. И даже не Байден, который решился таки в Киев приехать.

Путин - бздун первоклассный. Чемпион мира в этом виде спорта. Он чего-нибудь исподтишка сделать - мастак. Подослать чеченцев Немцова убить, или незаметно трусы Навальному "Новичком" намазать. Тут его мужества хватает. Тут он способен принять серьезное, по-настоящему государственное решение. А вот в Турцию поехать - слабо… Не его это стиль. Он же не какой-нибудь там Горбачев или Ельцин, чтобы просто к людям выйти. Это ж надо так прожить жизнь, чтобы теперь уже до самой смерти не иметь возможности просто пройтись по улице, купить мороженное, зайти выпить двойной эспрессо в первой попавшейся кафешке, пожрать чебуреков с пивом в какой-нибудь стекляшке, сходит в кино на очередной идиотский американский боевик с колой и поп-корном…

Нажить себе столько врагов, что всерьез каждую секунду бояться смерти. Смерти, которая ждет за каждым углом, кустом, автомобилем. Жрать котлетку и думать: отравят или нет? Сесть в машину и бояться: взорвут или нет? С**ть в специальный мешочек, пить из специальной бутылочки, общаться только с проверенными людьми. Да и то… Мало ли что… Поди знай: проверенные они или нет?

Этого ты хотел, Вова Путин? Маленький плюгавый троечник из питерской коммуналки… Это ты считаешь счастьем? Как так случилось, что все, к чему ты прикасаешься, превращается в дерьмо? И даже твоя собственная жизнь от твоего в ней присутствия превратилась в полное, беспросветное дерьмо. Это ведь не Анна Политковская или Александр Литвиненко ее тебе такой сделали. Они может быть и хотели бы тебе крови попортить, да не успели: ты их убил.

Нет, дорогой ты мой, это ты сам спустил свою жизнь в канализацию. Надеюсь, ты уже не думаешь, что на свете есть люди, которые тебе сегодня завидуют? И правильно делаешь, что так не думаешь. Нечему тут завидовать. Сидишь как сыч в бункере. А жизнь уходит, утекает, как песок сквозь пальцы. Вот уже и восьмой десяток разменял…А чего казалось бы проще: взял да удавился! Как Березовский. Разом закончил бы это мучение. Но даже на это у тебя не хватает мужества. Трусишь… Отдавать за тысячу километров приказы убивать людей сотнями и тысячами - тут храбрости не надо. А вот ответить за это - тут тебя нет.

Но сколько веревочке не виться, а совьется она в кнут, которым погонят твое поганое войско с украинской земли. А потом эта веревочка превратится в виселицу для тебя и твоих друзей. Патрушева. Пригожина. Кадырова. Ковальчука. Шойгу. Герасимова. Бортникова. Пескова. Всех, кто хотел этой войны и кто ее разжигал. Разжигал, как минимум - в твоем слабом мозгу.

Скучный палач деловито наденет тебе мешок на голову, а верный Тихон будет бормотать на ухо: "Прими Господь душу верного раба твоего Володимера…"

Ты, верно, сейчас смеешься надо мной и говоришь, что смертной казни в Европе нет? Смейся, смейся… В Европе нет, а в Америке - есть… И в Белоруссии есть… А что, если тебя будут в Белоруссии судить? Как? Да как-нибудь уж придумают… Слава Богу, есть ведь за что тебя и там судить.

Повесят тебя в Минске, в Окрестине, и сразу мораторий на смертную казнь наложат. Или вовсе отменят… И Лукашенко с тобой вместе будет ножками дергать… Смотри: ты даже не спрашиваеш,ь за что. Понимаешь, что есть, за что…Вот так я сегодня мечтаю. И еще я мечтаю о победе над Путиным и его ордой. Тем более, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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