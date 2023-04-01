УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализацию

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

1 апреля 2023, 19:20
Путин - это вам не Зеленский какой-нибудь. И даже не Байден, который решился таки в Киев приехать.
Владимир Путин
Путин сам спустил свою жизнь в канализацию, считает Альфред Кох / Фото: сайт Кремля

Сегодня я решил позволить себе помечтать. И подвигло меня к этому сообщение о том, что Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомной электростанции "Аккую". Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью телеканалу A Haber.

Это, конечно, крайне маловероятно. Но вдруг Эрдоган прав и Путин действительно приедет в Турцию? Я понимаю, что Турция Римского статута Международного уголовного суда не подписывала и поэтому никакого риска того, что Путин будет арестован турецкими властями, нет. Но! Турция и не собиралась убивать российского посла в Турции Андрея Карлова. Однако 19 декабря 2016 года, в Анкаре, 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ подошел к нему, когда Карлов выступал на сцене, и с криками "Это ему за Алеппо!", "Не забывайте Сирию" и "Мы умираем там, а ты умрешь здесь!" выпустил в несчастного девять пуль. Карлов скончался по пути в больницу.

Турция - страна непростая. Там, помимо таких полицейских, есть еще и курдские боевики, и арабские беженцы - тайные последователи ИГИЛ, есть те, кто сражался против русских в Сирии… Мало ли что… За всем не уследишь…

видео дня

Народ на Ближнем Востоке горячий, пассионарный, жертвенный. Сколько среди них смертников? Не сосчитать…Так что поезжай, дорогой ты наш Владимир Владимирович, в Турцию, навстречу своей судьбе. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной - не миновать. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Семь бед - один ответ…Уверен, что Эрдоган прекрасно понимает, какая ответственность лежит на нем в случае, если Путин все-таки решится нанести ему визит. И при попустительстве турецких спецслужб его охрана сумеет не заметить какого-нибудь тщательно подобранного молодого фанатика, которого сразу же после "досадного инцидента" застрелят героические турецкие полицейские. Как потом напишут газеты: "в завязавшейся перестрелке…"

А уж благодарность всего человечества, включая (судя по разговору Пригожина с Ахмедовым) подавляющую часть россиян, Эрдогану будет просто обеспечена.

И ведь какая парадоксальная ситуация сложится: большинству людей нужно годами трудиться для того, чтобы добиться такой же любви, что и Эрдогану просто за недосмотр службы охраны. Мечты, мечты… Где ваша сладость…

Только вот не поедет никуда Путин. Потому, что трус. Он по России-то ездить и со своими подданными встретиться не по телевизору боится, а тут - в Турцию!

Это ж какие нервы надо иметь! Железные. Не, шалишь: Путин - это вам не Зеленский какой-нибудь. И даже не Байден, который решился таки в Киев приехать.

Путин - бздун первоклассный. Чемпион мира в этом виде спорта. Он чего-нибудь исподтишка сделать - мастак. Подослать чеченцев Немцова убить, или незаметно трусы Навальному "Новичком" намазать. Тут его мужества хватает. Тут он способен принять серьезное, по-настоящему государственное решение. А вот в Турцию поехать - слабо… Не его это стиль. Он же не какой-нибудь там Горбачев или Ельцин, чтобы просто к людям выйти. Это ж надо так прожить жизнь, чтобы теперь уже до самой смерти не иметь возможности просто пройтись по улице, купить мороженное, зайти выпить двойной эспрессо в первой попавшейся кафешке, пожрать чебуреков с пивом в какой-нибудь стекляшке, сходит в кино на очередной идиотский американский боевик с колой и поп-корном…

Нажить себе столько врагов, что всерьез каждую секунду бояться смерти. Смерти, которая ждет за каждым углом, кустом, автомобилем. Жрать котлетку и думать: отравят или нет? Сесть в машину и бояться: взорвут или нет? С**ть в специальный мешочек, пить из специальной бутылочки, общаться только с проверенными людьми. Да и то… Мало ли что… Поди знай: проверенные они или нет?

Этого ты хотел, Вова Путин? Маленький плюгавый троечник из питерской коммуналки… Это ты считаешь счастьем? Как так случилось, что все, к чему ты прикасаешься, превращается в дерьмо? И даже твоя собственная жизнь от твоего в ней присутствия превратилась в полное, беспросветное дерьмо. Это ведь не Анна Политковская или Александр Литвиненко ее тебе такой сделали. Они может быть и хотели бы тебе крови попортить, да не успели: ты их убил.

Нет, дорогой ты мой, это ты сам спустил свою жизнь в канализацию. Надеюсь, ты уже не думаешь, что на свете есть люди, которые тебе сегодня завидуют? И правильно делаешь, что так не думаешь. Нечему тут завидовать. Сидишь как сыч в бункере. А жизнь уходит, утекает, как песок сквозь пальцы. Вот уже и восьмой десяток разменял…А чего казалось бы проще: взял да удавился! Как Березовский. Разом закончил бы это мучение. Но даже на это у тебя не хватает мужества. Трусишь… Отдавать за тысячу километров приказы убивать людей сотнями и тысячами - тут храбрости не надо. А вот ответить за это - тут тебя нет.

Но сколько веревочке не виться, а совьется она в кнут, которым погонят твое поганое войско с украинской земли. А потом эта веревочка превратится в виселицу для тебя и твоих друзей. Патрушева. Пригожина. Кадырова. Ковальчука. Шойгу. Герасимова. Бортникова. Пескова. Всех, кто хотел этой войны и кто ее разжигал. Разжигал, как минимум - в твоем слабом мозгу.

Скучный палач деловито наденет тебе мешок на голову, а верный Тихон будет бормотать на ухо: "Прими Господь душу верного раба твоего Володимера…"

Ты, верно, сейчас смеешься надо мной и говоришь, что смертной казни в Европе нет? Смейся, смейся… В Европе нет, а в Америке - есть… И в Белоруссии есть… А что, если тебя будут в Белоруссии судить? Как? Да как-нибудь уж придумают… Слава Богу, есть ведь за что тебя и там судить.

Повесят тебя в Минске, в Окрестине, и сразу мораторий на смертную казнь наложат. Или вовсе отменят… И Лукашенко с тобой вместе будет ножками дергать… Смотри: ты даже не спрашиваеш,ь за что. Понимаешь, что есть, за что…Вот так я сегодня мечтаю. И еще я мечтаю о победе над Путиным и его ордой. Тем более, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:49

В России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

Реклама
18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

17:06

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:05

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

Реклама
15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

11:34

Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - МинобороныВидео

11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула СкабеевуВидео

11:00

В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

10:19

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - СоловейВидео

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИВидео

Реклама
10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:46

Гороскоп на сегодня 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

08:50

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

08:27

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

08:18

США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

08:15

Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стенумнение

07:44

Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал МиллиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять