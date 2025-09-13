Вот о чем на Аляске Путин договорился с Трампом

На этом этапе Путину важнее политические договоренности чем экономические.

Шахеды в Польше и потепление с Беларусью. Попытка реконструкции визита Путина на Аляску.

То, что я напишу ниже - это не аналитика в чистом виде, а попытка (пост)реконструкции событий по горячим следам. Поэтому - это прежде всего гипотеза, которую еще нужно доказывать эмпирически.

1. Очень похоже, что на Аляске Путин договорился с Трампом о том, что последний дожимает Украину по сдаче всего Донбасса в обмен на экономические соглашения с РФ, которые предусматривают, как минимум начало американской добычи редкоземельных металлов в Арктике, а как максимум, давление на ЕС по снятию санкций с части товаров.

2. На этом этапе Путину важнее политические договоренности чем экономические (ему не обязательно полное снятие санкций по нефти и газу, если он вернется политически в большую политику). Поэтому эта сделка для него выгодна.

3. Все пошло не по плану прежде всего из-за позиции американской прессы, которая жестко выступила против такого развития событий и Трамп решил откатиться назад. Но мы не можем исключать, что либо Путин получил гарантии от кого-то из окружения Трампа, что в целом, сделка ему интересна все равно, но немного переносится, либо же Путин сейчас блефует, регулярно апеллируя к этой сделке. Это абсолютно в стиле Путина, ведь позволяет ему в любой момент занять позицию обиженного и очередной раз заявить свое сакраментальное "Нас обманули". Хотя для него приоритет- сделка с Трампом.

4. Похоже, что в Китае Путин пересказал разговор с Трампом и, возможно, сказал о том, что команда Трампа обещает выполнить требования. Как результат, получил гарантии, что Китай не изменит правила торговли и, вполне вероятно, готов будет выкупать часть нефти, которая шла на Индию. При этом Путин так и не предложил Китаю что-то более конкретное по Северному морскому пути и по добыче в Арктике (при этом, экзотические предложения по созданию СП с участием компаний РФ-США-КНР, устраивают Китай, так как являются нереалистичными и не позволяют пока американцам входить в разработку арктических редкоземель).

5. По мнению Путина сейчас и США, и КНР заинтересованы в развале ЕС, как монолитной политической и экономической структуры (это входит в интересы РФ также). Поэтому Путин считает, что легкие провокации по типу шахедов на Польшу не станут проблемой.

6. Потепление отношений США - Беларусь - это, похоже, часть big deal с Россией и, возможно, попытка размыть монопольное влияние Китая на своих сателлитов. Снятие санкций с Белавиа - это всего лишь символический жест с определенным намеком россиянам. Дело в том, что для россиян крайне важно снятие санкций с их авиации, а санкции снимают не с них, а с Минска. Но повторюсь - это пока символические вещи. Похоже, что у США есть идея попробовать кнутом и пряником размыть влияния Китая в тех странах, которые входят в орбиту Поднебесной, но несут интересы для США. А в случае с Беларусью это также попытка влезть со своей игрой в ситуацию, когда Лукашенко одновременно слуга двух хозяев - Пекина и Москвы.

7. На сегодня, к сожалению, можем констатировать, что Вашингтон не отказывается от идеи экономического соглашения с РФ, прежде всего по участию в северном морском пути и добыче редкоземельных металлов. И этот момент будет определяющим для дальнейших действий США. Іными словами, в политике США ничего не изменится. Ни в худшую, ни в лучшую для нас сторону.

