Восточные сюрпризы: какими будут последствия первых санкционных ударов Востока по России

Китайский аналог МВФ ввел санкции против России и Беларуси / gettyimages

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи с войной РФ против Украины приостановил все проекты, связанные с Россией и Беларусью.

Стоит отметить, что АБИИ – китайский аналог МВФ, своего рода азиатский "МВФ", предоставляющий т.н. политические кредиты, кредитуя, например, российский проект Ямал-СПГ.

Кстати, несколько лет назад я писал о том, что Украине не помешает стать участником АБИИ для привлечения инфраструктурного финансирования. После войны, данная идея будет еще более актуальной.

Читайте такжеБез Mastercard, Apple, зарубежных авто и гугл-карт: в России наступает новая "сказочная" жизнь

В среднесрочной перспективе решение АБИИ означает замораживание всех китайских инвестиций в Российской Федерации и Беларуси. В долгосрочной – сворачивание проекта Нового шелкового пути, проходящего по территории двух стран.

Реклама

Все, что теперь нужно Китаю от РФ – дешевое сырье.

От Беларуси вообще уже ничего не нужно...

В общем, Большое партнерство приказало долго жить.

В официальном заявлении говорится: "АБИИ думает о каждом, на ком отразилась война в Украине, и выражает им сочувствие. Руководство банка приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Белоруссии, приостановлена и находится на рассмотрении".

Читайте такжеРоссийская экономика – уже труп: почему коллапс РФ неизбежен

Кроме того, что касается пакета дополнительных санкций, Украине нужно обратиться в FATF с просьбой внести РФ в черный список. Будет даже сильнее, чем отключение от SWIFT: обнуление коротношений, аккредитивов, открытых позиций.

В общем, тогда российская банковская система окажется в положении банковской системы-изгоя...

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик