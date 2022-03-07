Восточные сюрпризы: какими будут последствия первых санкционных ударов Востока по России

Россию и Беларусь ждет замораживание всех китайских инвестиций.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи с войной РФ против Украины приостановил все проекты, связанные с Россией и Беларусью.
Стоит отметить, что АБИИ – китайский аналог МВФ, своего рода азиатский "МВФ", предоставляющий т.н. политические кредиты, кредитуя, например, российский проект Ямал-СПГ.
Кстати, несколько лет назад я писал о том, что Украине не помешает стать участником АБИИ для привлечения инфраструктурного финансирования. После войны, данная идея будет еще более актуальной.
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В среднесрочной перспективе решение АБИИ означает замораживание всех китайских инвестиций в Российской Федерации и Беларуси. В долгосрочной – сворачивание проекта Нового шелкового пути, проходящего по территории двух стран.
Все, что теперь нужно Китаю от РФ – дешевое сырье.
От Беларуси вообще уже ничего не нужно...
В общем, Большое партнерство приказало долго жить.
В официальном заявлении говорится: "АБИИ думает о каждом, на ком отразилась война в Украине, и выражает им сочувствие. Руководство банка приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Белоруссии, приостановлена и находится на рассмотрении".
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Кроме того, что касается пакета дополнительных санкций, Украине нужно обратиться в FATF с просьбой внести РФ в черный список. Будет даже сильнее, чем отключение от SWIFT: обнуление коротношений, аккредитивов, открытых позиций.
В общем, тогда российская банковская система окажется в положении банковской системы-изгоя...
Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик