Восстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗС

В Украине продолжает дорожать топливо / УНИАН

На днях в Минэкономики обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, согласно которым АЗС вправе устанавливать свою наценку. Попутно с этим на украинских заправках зафиксировали подорожание бензина А-95.

Пока рано говорить, что подорожание напрямую связано с пересмотром цен в Кабмине. Однозначно подорожание произойдет, но не по всему рынку, а только на тех заправках, которые работают в нижнем ценовом диапазоне.

Что же касается всего рынка, то за последние 30 дней бензин и дизельное топливо подорожали на 20 копеек. По сжиженному газу рост более существенный – 1,25 гривны. Основные причины те же, что и ранее, и связаны, в первую очередь, с тем, что дорожают нефтепродукты на границе. Это автоматически повышает и цены в украинской рознице.

Эта ситуация не зависит от нас, поскольку она происходит из-за складывающейся на рынке ценовой конъюнктуры, не самой лучшей для всех стран-импортеров. Внутренний рынок Украины на это активно реагирует и соответствует тенденциям европейского рынка – достаточно проанализировать поведение цен на протяжении года, чтобы убедиться в том, что были периоды снижения стоимости бензина и дизтоплива.

На рынке сжиженного газа ситуация другая. Поскольку этот рынок менее конкурентный и более тенизирован в сравнении с рынком бензина и на нем отсутствует возможность создания запасов (это дорого), то он очень болезненно реагирует на любые перерывы в поставках. Причина июльского роста в том, что вовремя не договорились о поставках российского ресурса - в результате на рынке возник ситуативный дефицит. А в связи с тем, что запасов не было, трейдеры были вынуждены покупать газ у тех, у кого он был. В свою очередь, последние подняли цены, чтобы заработать.

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Читайте такжеИскусственный дефицит: почему снова дорожает топливоСейчас ситуация на рынке автогаза весьма успокаивающая – те поставки, которые планировались в июле, будут в августе, и каких-либо опасений о том, что цены будут расти также, пока нет. Цены будут расти инерционно – к примеру, если на оптовом рынке цена повысится на 30%, то понятно, что они, по меньшей мере, хотя бы наполовину будут реализованы в цене топлива, поскольку никто не будет продавать газ себе в убыток. Но повышения еще на гривну не произойдет, поскольку для этого нет объективных причин. Потому цена газа к концу августа может вполне снизиться до предыдущих значений, поскольку сейчас трейдеры перестраховались и сделали достаточно партий нефтепродуктов.

Безусловно, публикация цен Минэкономики является тем фактором, который подталкивает трейдеров к изменению цен (даже если на это нет объективных причин). Как правило, в таких случаях мы и наблюдаем забавную картину, когда после рекомендаций Кабмина о повышении все трейдеры повышают цены, однако снижают в случае рекомендаций далеко не все.

Тем не менее, в целом начиная от момента запуска так называемого госрегулирования цен (который придуман "на коленке" и также реализован), это привело к значительно большему росту цен на заправках в сравнении с тем, что мог бы быть в случае отсутствия такого механизма.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда