Вопрос применения оружия против РФ действительно непростой: что стоит знать

В США ситуацию с атакой на "Охматдет" проинтерпретировали как рядовой эпизод войны, который ничего не меняет.

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Применения оружия по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

За 2 месяца (с 10 мая, когда началась активность в районе границы) россияне убили в Харьковской области 125 гражданских, в т.ч. - 4 детей.

772 человека, в т.ч. - 42 ребенка, получили ранения.

С тех пор были сняты некоторые ограничения на применение западного оружия по территории РФ. Это случилось благодаря концентрации усилий многих людей на одной проблеме.

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Интересно посмотреть в глаза тем украинским мальчикам и девочкам, яростным патриотам, которые с пеной у рта доказывали, что США нам никогда ничего не запрещали и это Украина сама решила ограничить применение. Ведь целый Блинкен сказал! Такая трогательная, главное – искренняя забота о партнёрах не может не впечатлять.

В США ситуацию с атакой на "Охматдет" проинтерпретировали как рядовой эпизод войны, который ничего не меняет. Поэтому и позиция относительно применения оружия прежняя – можно только в ближней зоне. Что выглядит всё менее адекватно.

Вопрос применения оружия против РФ действительно непростой.

Заявление нового британского премьера в том духе, что ничего не изменится по сравнению с позицией предыдущего правительства, и Украина сама решает, как применять оружие в оборонных целях, показывает, что партнёры продолжают искать формулу дабы их не обвинили в прямой атаке на РФ.

По факту, пока никто из передавших дальнобойное оружие чётко не заявил: "ограничений нет, кроме международного гуманитарного права". Поэтому вся публичная работа для снятия ограничений должна продолжаться, на этот счёт должен быть устойчивый публичный консенсус.

Инициативы с ПВО можно только приветствовать и благодарить за них. Это действительно усиление. Хотя трудно не заметить, что этот процесс слишком затянут, а объёмы – недостаточные. Логистика процесса такова, что потребуются месяцы на реализацию обещаний. Т.е., обещанное в массе появится к зиме. За это время россияне добьют до, что можно было бы защитить.

Такое промедление можно было понять вначале, когда не было известно, насколько адекватно наша армия будет применять западные системы ПВО. Сейчас рациональных аргументов, как по мне, нет, только политические.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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