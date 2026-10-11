Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТО

Андрей Коваленко
11 октября 2026, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Бывший глава ЦПД убежден, что Европе пора действовать зеркально: планировать диверсии на территории России и забыть о НАТО как сугубо оборонительном союзе.
Вооруженные люди в масках на границе
Вооруженные люди в масках на границе / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Straż Graniczna, wikimedia.org/VOA

Бывший глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что инцидент на латвийско-белорусской границе, где вооруженные люди в масках сопровождали мигрантов, - не только бизнес контрабандистов, а проверка реакции НАТО со стороны российских и белорусских спецслужб. Он объясняет, почему Москве выгодно прятать военных под видом преступников, и призывает европейские спецслужбы действовать зеркально. Публикуем его размышления.

Российские спецслужбы и подконтрольные им белорусские, похоже, начали осторожную реализацию гибридных форм влияния на соседние страны НАТО. Если раньше польскую границу прощупывали масштабным наплывом мигрантов, за доставку которого отвечал белорусский кгб, то сейчас будут предприниматься попытки сопровождения "мигрантов" вооруженными людьми. Недавно об одном таком случае рассказали в Латвии, где вооруженные люди в масках переправляли мигрантов и украли камеры наблюдения.

Можно долго дискутировать, что это часть бизнеса организованных преступных групп, которые зарабатывают на контрабанде и переправке мигрантов в страны ЕС. Но организованные преступные группы в беларуси и россии находятся под контролем и в сотрудничестве со спецслужбами. И для мер конспирации именно им ставится задача прощупывания границы, поиска слабых мест и проверки реакции стран НАТО на такие действия в случае обнаружения вооруженных людей.

видео дня

Конечно, если бы это были военные, а не контрабандисты, был бы международный скандал. Очень выгодно, чтобы это были преступники, даже если они и являются военными российских или белорусских ссо, переодетыми в посторонних людей.

Диверсии в странах НАТО, информационное и кибервмешательство, провокации на границах, воздушные угрозы, саботаж - все это часть одного плана рф по дестабилизации Европы, НАТО, но такой, которая не должна подпадать под 5 статью. Впрочем, и этого, по замыслу врага, должно быть достаточно, чтобы лишить европейцев чувства безопасности и направить недовольство на нынешние политические элиты с целью помощи на выборах тем политикам, с которыми россия планирует говорить о собственных интересах в ЕС в обмен на стабилизацию. И также планирует говорить о том, чтобы Европа прекратила помогать Украине.

Очень досадно, что приходится повторять - европейским спецслужбам необходимо жить в условиях войны и планировать и проводить диверсии на территории россии. Начать работать зеркально, забыть о НАТО как исключительно оборонительном союзе. Потому что грезить, что отложенная война никогда их не коснется, можно было в 2014 году, и немного в 2022-м. Но с 2023 года - это уже банальная глупость европейских политиков - не всех, но большинства из них.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года был командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко уходит с должности руководителя Центра противодействия дезинформации.

По его словам, он останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией.

"Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Латвия Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:44Война
Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисов

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисов

08:49Мир
"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

07:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Красивые имена для девочек, которые выделяются среди популярных вариантов

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Последние новости

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

09:16

Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

08:56

У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

08:49

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисовВидео

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
08:30

Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

08:10

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТОмнение

07:49

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

Реклама
04:17

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

03:37

Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

03:03

Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

Реклама
21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

19:32

Почему 11 октября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

19:27

Одна ошибка — и плодовое дерево может погибнуть: что успеть сделать в октябреВидео

19:10

Коваленко разнес план энергозащиты Киева: что могли сделать за 5 летмнение

18:49

Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средствоВидео

18:43

Клуни высказался о смерти сына Кроуфорд: "Одно из самых страшных событий"

18:28

В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

17:58

Путин на "Валдае" проговорился о новой стратегии войны — чего ждать Украине

17:55

США пригрозили прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ РФ - FT

17:31

Конец октября или ноябрь: когда лучше всего обрезать виноград, чтобы он перезимовалВидео

17:31

"Вы не одни": блогер разъярил россиян танцем под украинскую песню на границе РФВидео

17:27

Мыши исчезнут раз и навсегда: один простой трюк работает мгновенноВидео

17:08

Чем заменить газон в саду: 7 альтернатив, которые требуют меньше уходаВидео

Реклама
16:42

"Затруднительное положение": Гарри и Меган отвергли королевскую семью

16:27

Мощный удар ВСУ: повторно поражено крупнейшее в Европе нефтехранилище РФ

16:23

Кличко оценил подготовку Киева к зиме на фоне усиления обстрелов: что известно

16:22

Стирка одеяла в стиральной машине: что нужно сделать, чтобы пух не сбился

16:17

Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

15:57

Зеленский заявил об истинных целях России в войне после сделки Трампа с Путиным

15:52

Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

15:44

Четыре принта стали популярными осенью 2026: стилистка назвала фаворитовВидео

15:37

Как быстро очистить тыкву от твердой кожуры — лайфхак от шеф-повара

15:26

Гороскоп Таро на 12–18 октября: Львам — амбиции, Скорпионам — время действовать

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять