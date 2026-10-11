Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТО

Бывший глава ЦПД убежден, что Европе пора действовать зеркально: планировать диверсии на территории России и забыть о НАТО как сугубо оборонительном союзе.

https://opinions.glavred.info/vooruzhennyy-konvoy-migrantov-kovalenko-obyasnil-kak-rf-proshchupyvaet-nato-10802894.html Ссылка скопирована

Вооруженные люди в масках на границе / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Straż Graniczna, wikimedia.org/VOA

Бывший глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что инцидент на латвийско-белорусской границе, где вооруженные люди в масках сопровождали мигрантов, - не только бизнес контрабандистов, а проверка реакции НАТО со стороны российских и белорусских спецслужб. Он объясняет, почему Москве выгодно прятать военных под видом преступников, и призывает европейские спецслужбы действовать зеркально. Публикуем его размышления.

Российские спецслужбы и подконтрольные им белорусские, похоже, начали осторожную реализацию гибридных форм влияния на соседние страны НАТО. Если раньше польскую границу прощупывали масштабным наплывом мигрантов, за доставку которого отвечал белорусский кгб, то сейчас будут предприниматься попытки сопровождения "мигрантов" вооруженными людьми. Недавно об одном таком случае рассказали в Латвии, где вооруженные люди в масках переправляли мигрантов и украли камеры наблюдения.

Можно долго дискутировать, что это часть бизнеса организованных преступных групп, которые зарабатывают на контрабанде и переправке мигрантов в страны ЕС. Но организованные преступные группы в беларуси и россии находятся под контролем и в сотрудничестве со спецслужбами. И для мер конспирации именно им ставится задача прощупывания границы, поиска слабых мест и проверки реакции стран НАТО на такие действия в случае обнаружения вооруженных людей.

видео дня

Конечно, если бы это были военные, а не контрабандисты, был бы международный скандал. Очень выгодно, чтобы это были преступники, даже если они и являются военными российских или белорусских ссо, переодетыми в посторонних людей.

Диверсии в странах НАТО, информационное и кибервмешательство, провокации на границах, воздушные угрозы, саботаж - все это часть одного плана рф по дестабилизации Европы, НАТО, но такой, которая не должна подпадать под 5 статью. Впрочем, и этого, по замыслу врага, должно быть достаточно, чтобы лишить европейцев чувства безопасности и направить недовольство на нынешние политические элиты с целью помощи на выборах тем политикам, с которыми россия планирует говорить о собственных интересах в ЕС в обмен на стабилизацию. И также планирует говорить о том, чтобы Европа прекратила помогать Украине.

Очень досадно, что приходится повторять - европейским спецслужбам необходимо жить в условиях войны и планировать и проводить диверсии на территории россии. Начать работать зеркально, забыть о НАТО как исключительно оборонительном союзе. Потому что грезить, что отложенная война никогда их не коснется, можно было в 2014 году, и немного в 2022-м. Но с 2023 года - это уже банальная глупость европейских политиков - не всех, но большинства из них.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года был командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко. 28 сентября 2026 года стало известно, что Андрей Коваленко уходит с должности руководителя Центра противодействия дезинформации. По его словам, он останется в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией. "Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. ЦПД СНБО - только успехов. Замечательная команда, которая точно сделает еще многое для государства. Продолжаем движение", - подытожил Коваленко.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред